Chochlíková zabojuje o zlato v thajskom boxe v kategórii do 51 kg

Birmingham 17. júla (TASR) - Slovenská reprezentantka Monika Chochlíková zabojuje na Svetových hrách v americkom Birminghame o zlatú medailu v thajskom boxe. V kategórii do 51 kg si poradila v semifinále s Rakúšankou Rebeccou Hödlovou 30:27 na body.



U rozhodcov vyhrala každé z troch kôl, v druhom musela ringová rozhodkyňa Rakúšanku napomínať. Po dvoch kolách nebolo o víťazke a postupujúcej do semifinále pochýb. "Vedeli sme o kvalitách súperky a nič sme pred stretnutím nepodcenili. Keď Rebeccu v druhom kole počítali, ukazovalo to jednoznačne smer, ktorým sa zápas vyvíja. Momentálne ma čaká asi 16-hodinová regenerácia a príprava na nedeľňajšie finále," citovala Chochlíkovú stránka olympic.sk.



V boji o zlato narazí v Boutwell Auditóriu v Birminghame na Maročanku Meriem El Moubarikovú. Vo váhe do 51 kg v thajskom boxe sa tento duel všeobecne očakával. Chochlíková vyhrala majstrovstvá sveta v decembri minulého roka, Maročanka zasa tento rok v máji, keď Slovenka neštartovala. El Moubariková si v semifinále jednoznačne poradila s Poľkou Gabrielou Kuzawinskou. "Uvidíme, ktorá z nás je na tom tento rok lepšie. Maročanka je zaslúžene vo finále. Videla som jej zápasy, viem, čo ma čaká," doplnila Chochlíková.



Slovensko odíde zo Svetových hier v neolympijských športoch so štyrmi medailami. Doteraz má bilanciu 1 strieborná a 2 bronzové medaily.