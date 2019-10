Chochlíková zlatá v K1 žien do 52 kg, Mayerová v low kicku s bronzom

Sarajevo 26. októbra (TASR) - Slovenská reprezentácia v kickboxe si úspešne počínala na 22. majstrovstvách sveta WAKO v disciplínach K1, low kick a light kontakt, ktoré sa uskutočnili v Sarajeve. Z bosnianskej metropoly si v silnej konkurencii odniesla dva cenné kovy. Monika Chochlíková získala zlatú medailu v K1 žien do 52 kg a Barbora Mayerová bola v low kicku žien do 52 kg bronzová.



Na svetovom šampionáte štartovalo celkovo 754 pretekárov z 58 krajín sveta. Medzi súťažiacimi nechýbala ani 14-členná slovenská výprava. O najväčší úspech SR sa postarala 23-ročná Chochlíková. Členka Top tímu Slovenského zväzu kickboxu a Armádneho športového centra Dukla Banská Bystrica získala titul v ringovej disciplíne K1 žien do 52 kg, keď na ceste za zlatom zdolala postupne Rumunku Monicu Balsoiouovú (3:0 na body), Xanthipi Raftopoulouovú z Grécka (KO v 2. kole), v semifinále Srbku Stašu Veicovú (3:0) a vo finále Marianu Nunezovú z Brazílie. Chochlíková ako minuloročná majsterka Európy z Bratislavy v tejto disciplíne tak získala svoju prvú medailu zo svetového šampionátu.



Mayerová, ktorá štartovala na MS vo veku 19 rokov premiérovo v seniorskej reprezentácii, vybojovala bronzovú medailu v ringovej disciplíne low kick žien do 52 kg. Na ceste za úspechom zdolala najprv Francúzku Monica Torchiovú (3:0) a následne aj Američanku Lillie Heltonovú (3:0). V semifinále však bola nad jej sily favoritka turnaja Srbka Saida Bukvičová a tak zostala Mayerová na bronzovom stupienku.



Druhá časť majstrovstiev sveta WAKO pokračuje 23. – 30. novembra v disciplínach kick light a full contact v tureckej Antalyi, kde sa predstavia aj slovenskí medailisti z MS spred dvoch rokov Marek Karlík (zlato v kick lighte mužov do 74 kg), Pavol Garaj (striebro vo full contacte mužov do 75 kg) a Jaroslav Paľa (bronz v kick lighte mužov nad 94 kg). TASR informoval prezident Slovenského zväzu kickboxu (SZKB) Peter Onuščák.