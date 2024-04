Chodci Černý s Burzalovou idú do Paríža, Benčík: Vyšla nám taktika

Na snímke chodec Dominik Černý počas brífingu na štadióne VŠC Dukla na Štiavničkách v Banskej Bystrici v utorok 23. apríla 2024. Foto: TASR - Ján Krošlák

Banská Bystrica 23. apríla (TASR) – Chodci banskobystrickej Dukly Dominik Černý a Hana Burzalová sa predstavia na olympiáde v Paríži v novej disciplíne, v miešanej štafete na maratónskej trati (42,195 km). Miestenku si vybojovali na nedeľných jubilejných 30. MS chodeckých tímov v tureckej Antalyi. Aktuálne snúbenecký pár skončil celkovo na 21. mieste, v olympijskej kvalifikácii na 19., čo stačilo na zisk miestenky, ktorú získalo 22 dvojíc. Okrem toho má Slovensko v tejto disciplíne nárok aj na náhradnícke miesto jednej dvojice.uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici reprezentačný chodecký tréner Roman Benčík, ktorý je aj osobným koučom snúbeneckej dvojice. Tá si v Antalyi zlepšila aj vlastný slovenský rekord (3:11:17) z decembra minulého roku v Dubline na 3:05:38 h.prezradil na tlačovej konferencii Dominik Černý.Pozitívne emócie neskrývala ani jeho partnerka Hana Burzalová, ktorá absolvovala druhý a posledný štvrtý desaťkilometrový úsek z celej dĺžky trate: "Rozhodcovia na maratónskej chodeckej trati dali penalizáciu viacerým štafetám. Veľa chodcov tak muselo v tzv. "penalty zone" absolvovať až trojminútovú nútenú prestávku. Postihlo to i druhú slovenskú dvojicu s Miroslavom Úradníkom a Máriou Katerinkou Czakovou. "povedal Benčík, pričom k účasti ďalších chodcov v individuálnej disciplíne na 20 km na olympiáde 2024 v Paríži dodal:Slovenská atletika má zatiaľ isté štyri miestenky na OH 2024. Okrem dvojice Černý – Burzalová pocestujú do Paríža aj prekážkarka Viktória Forsterová a osemstovkárka Gabriela Gajanová.vyjadril optimistické presvedčenie hlavný tréner slovenských atlétov Radoslav Dubovský, pričom k chodeckej štafete ešte dodal: