Chodci Czaková a Úradník sa priblížili k olympijskej miestenke

Výsledky:



muži – 20 km:

1. Mazlum Demir (Tur.) 1:23:04 h,

2. Miroslav ÚRADNÍK (SR) +46 s,

3. Sahin Senoduncu (Tur.) +1:59 min, ...

5. Michal MORVAY (SR) +3:54



ženy - 20 km:

1. Eliška Martínková (ČR) 1:30:08 h,

2. Merye Bekmezová (Tur.) +42 s,

3. Mária Katerinka CZAKOVÁ +2:40 min, ...

11. Karin DEVALDOVÁ +17:56,

nedokončili: Alžbeta ŽÁRSKA, Klaudia ŽÁRSKA (všetky SR)

Antalya 20. januára (TASR) - Slovenskí chodci Mária Katerinka Czaková a Miroslav Úradník boli na stupňoch víťazov na bronzovom mítingu v Antalyi. Zvýšili tak svoje šance na zisk olympijskej miestenky do Paríža. Czaková skončili na podujatí s bronzovým štatútom seriálu World Athletics Race Walking Tour (WARWT) v pretekoch na 20 km tretia. Úradník bol druhý o 46 sekúnd za Turkom Mazlumom Demirom.Tridsaťpäťročná Czaková skončila za juniorskou vicemajsterkou Európy Eliškou Martínkovou z Česka o 2:40 minúty, na druhú Turkyňu Merye Bekmezovú mala manko 1:16 min. Slovenka sa tak priblížila ku svojej štvrtej účasti na olympijských hrách, keď dosiahla piaty najlepší čas na dvadsiatke v kariére. Pred sobotnými pretekmi v Antalyi jej v olympijskom kvalifikačnom rebríčku patrila 44. pozícia, pričom na OH 2024 bude štartovať 48 chodkýň.Úradníkovi tiež pomôže výsledok v kvalifikácii na OH v Paríži. Z 58. miesta sa posunie dopredu a bude mať už na dosah miestenku, ktorú získa taktiež 48 chodcov. "" povedal Úradník pre oficiálnu stránku Slovenského atletického zväzu (SAZ) atletika.sk. Jeho krajan Michal Morvay skončil piaty (+3:54), Karin Devaldová zo Slávie TU Košice obsadila v súťaži žien 11. miesto.