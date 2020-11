Chodeckú päťdesiatku v Ostii zrušili, MSR na 50 km asi na Štiavničkách

Bratislava 12. novembra (TASR) - Na 5. december plánované majstrovstvá Slovenska v chôdzi na 20 a 50 km v talianskej Ostii sa neuskutočnia. Talianska atletická federácia (FIDAL) oznámila, že z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie v krajine preteky ruší a stanovila aj náhradný termín pretekov – 23. alebo 24. január 2021. Informoval o tom web Slovenského atletického zväzu (SAZ).



"Je to pre všetkých, no najmä pre päťdesiatkara Miša Morvaya veľký škrt cez rozpočet. Posunúť vrchol prípravy o ďalších šesť týždňov nie je vôbec jednoduché. Žiaľ, jemu sa to stalo už druhý raz – najskôr sa chystal na tohtoročnú marcovú Dudinskú päťdesiatku a teraz do Ostie," uviedol šéftréner SAZ Martin Pupiš. "Náhradný januárový termín nie je dobrý ani preto, lebo sme chceli, aby naši chodci mohli získať bonusové body do olympijskej kvalifikácie za národné šampionáty v rokoch 2020 a 2021, a takto by im majstrovstvá Slovenska v tomto roku úplne odpadli," povedal pre atletika.sk.



Namiesto Ostie sa črtala alternatíva v Dubline, kde na 12. december chystajú preteky na 30 km. "Prezident zväzu Peťo Korčok zisťoval u našej bývalej chodkyne a teraz medzinárodnej rozhodkyne Zuzky Costinovej (za slobodna Malíková – pozn. red.), či by bolo možné zaradiť do dublinského programu aj preteky na 50 km. Žiaľ, v Írsku platí momentálne po príchode do krajiny pre každého bez výnimky dvojtýždňová povinná karanténa, takže to nie je pre nás priechodná možnosť," konštatoval šéftréner.



SAZ po dohode s poprednými chodcami a ich trénermi uvažuje o možnosti usporiadať tohtoročné chodecké šampionáty na 20 a 50 km na novom štvordráhovom ovále tréningového štadióna na banskobystrických Štiavničkách 5. alebo 6. decembra, čiže v pôvodnom termíne. "Nič lepšie v tejto chvíli už nevieme vymyslieť. Ak by bolo veľmi chladno, vieme zabezpečiť okolo oválu ohrievače. Niečo podobné využili v minulosti aj biatlonisti," načrtol Pupiš netradičné riešenie.



Na zrušenie pretekov v Ostii zareagoval i olympijský víťaz na 50 km z Ria de Janeiro 2016 Matej Tóth, ktorý už má miestenku na tokijskú olympiádu vo vrecku. "Normálne ma to mrzí viac, ako keby sa to týkalo mňa," povedal pre atletika.sk líder tohtoročných svetových tabuliek, ktorý v závere októbra dosiahol v Dudinciach skvelých 3:41:15 h: "Verím však, že sa nejaké dobré náhradné riešenie nájde."