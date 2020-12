Chodecký klenot Matej Tóth triumfoval v ankete Atlét roka 2020

ATLÉT ROKA 2020 – výsledky:



1. Matej Tóth (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica, chôdza) 609 bodov

2. Ján Volko (Naša atletika Bratislava, šprinty) 577

3. Emma Zapletalová (ŠK ŠOG Nitra, 400 m prek.) 564

4. Stanislava Škvarková (ŠK Dukla, 100 m prek.) 521

5. Tomáš Veszelka (ŠK Dukla, diaľka a trojskok) 291

6. Gabriela Gajanová (AK ZŤS Martin, 800 m) 220

7. Marcel Lomnický (ŠK Dukla, kladivo) 192

8. Lucia Vadlejchová (ŠK Dukla, viacboje) 177

9. Martina Hrašnová (ŠK Dukla, kladivo) 171

10. Matej Baluch (AŠK Slávia Spišská Nová Ves, prekážky a šprinty) 124



ATLÉT ROKA – MLÁDEŽ (ročník 2001 a mladší):



1. Oliver Murcko (Inter-SC Bratislava, šprinty) 165

2. Viktória Forsterová (ŠK ŠOG Nitra, šprinty a prekážky 74

3. Líza Hazuchová (AK ZVP Lučatín, dlhé behy) 45



TRÉNER ROKA – DOSPELÍ:



1. Peter Žňava (šprinty a prekážky) 110

2. Matej Spišiak (chôdza) 97

3. Naďa Bendová/Róbert Kresťanko (šprinty) a Michal Škvarka (prekážky a skoky) po 71



TRÉNER ROKA – MLÁDEŽ:



1. Štefan Bielik (šprinty a prekážky) 152

2. Katarína Adlerová (šprinty a prekážky) 70

3. Marek Vojník (dlhé behy) 45



PREKVAPENIE – OBJAV ROKA:



1. Emma Zapletalová (ŠK ŠOG Nitra, prekážky a šprinty) 175

2. Oliver Murcko (Inter-SC Bratislava, šprinty) 121

3. Stanislava Škvarková (ŠK Dukla, prekážky) 58



VETERÁN ROKA:



1. Milan Belianský (AK Veterán Bratislava, prekážky) 152

2. Anna Matúšová (TJ Družba Piešťany, prekážky, výška, guľa, viacboje) 69

3. Anna Balošáková (AK ZZO Čadca, dlhé behy) 55

Bratislava 18. decembra (TASR) – Chodec Matej Tóth sa stal víťazom ankety Atlét roka pre rok 2020. Triumfoval v nej už siedmykrát v kariére.V roku poznačenom pandémiou koronavírusu si chodec Dukly Banská Bystrica zaslúžil toto ocenenie najmä za suverénny postup na OH v Tokiu, kde bude obhajovať na 50-kilometrovej trati zlatú medailu. Tóth si účasť na najväčšom športovom sviatku vybojoval na Dudinskej päťdesiatke, kde v októbri dosiahol svetový výkon roka 3:41:15 h.povedal Tóth pre oficiálnu stránku Slovenského atletického zväzu.Druhá priečka patrila v ankete šprintérovi Jánovi Volkovi, ktorý zvíťazil vlani. Jeho najhodnotnejším úspechom v roku bola premiérová pozvánka od organizátorov najprestížnejšieho atletického seriálu Diamantovej ligy. V Bruseli obsadil na trati 200 m druhú priečku výkonom 20,81 s:Tretia v ankete skončila prekážkarka na 400 m trati Emma Zapletalová, ktorá zároveň získala aj ocenenie Objav roka. Pretekárka ŠOG Nitra sa vyšvihla medzi slovenskú elitu, keď koncom augusta zlepšila v Trnave národný rekord na 55,19 s. Aj ona si za to vyslúžila pozvánku do Diamantovej ligy, premiéru absolvovala v Ríme:Trénerom roka sa stal Peter Žňava, ktorý pripravuje práve veľkú slovenskú nádej Zapletalovú.vyhlásil tréner slovenskej prekážkarky.