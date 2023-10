Chodeckými šampiónmi na 10.000 m na ovále sú Černý a Burzalová

MSR v chôdzi na 10.000 m



muži: 1. Dominik Černý 40:55,12, 2. Miroslav Úradník (obaja ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 41:34,20, 3. Jakub Bátovský (ŠK BCF Dukla B. Bystrica) 45:21,11



ženy: 1. Hana Burzalová 46:04,59, 2. Mária Katerinka Czaková 46:59,16, 3. Alžbeta Ragasová (AK Spartak Dubnica) 47:37,60

Banská Bystrica 4. októbra (TASR) - Titul majstra Slovenska v chôdzi na 10.000 m si na šampionáte na Atletickom štadióne Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vybojoval Dominik Černý v osobnom rekorde 40:55,12 min. Pre zverenca dua Roman Benčík – Ľuboš Machník v banskobystrickej Dukle to bol šiesty titul majstra SR v kariére. Rovnako šieste zlato zo slovenských šampionátov dospelých získala jeho snúbenica Hana Burzalová vďaka osobáku 46:04,59 min.Striebro v súťaži mužov patrilo Miroslavovi Úradníkovi (41:34,20), ktorý sa po zranení objavil na súťaži po šiestich mesiacoch a 10 dňoch, bronz získal vekom junior Jakub Bátovský (45:21,11 – os. rekord). Dvadsaťšesťročný Černý si v stredu výrazne zlepšil osobný rekord 43:39,92 min z MSJ 2016 v Bydgoszczi a dosiahol aj lepší výkon, ako bol jeho doterajší osobný rekord 41:07 min na 10 km na ceste. Úradník, ktorý od marcovej Dudinskej päťdesiatky pauzoval pre zranenie a vynechal aj MS v Budapešti, bol so svojím návratom do súťažného kolotoča spokojný:uviedol Úradník pre portál atletika.sk.Za Burzalovou skončila medzi ženami trojnásobná olympionička Mária Katerinka Czaková (46:59,16) a bronzovú medailu zavesili na krk Alžbete Ragasovej, tiež si zlepšila osobák – 47:37,60.povedala 35-ročná Czaková pre oficiálny web SAZ.