Chôdzu na 20 km vyhral Španiel Martin, Černý na 34. mieste

MS v Budapešti - výsledky:



Muži



chôdza na 20 km: 1. Alvaro Martin (Šp.) 1:17:32 h - svetový výkon roka, 2. Perseus Karlström (Švéd.) 1:17:39, 3. Caio Bonfim (Braz.) 1:17:47, 4. Evan Dunfee (Kan.) 1:18:03, 5. Christopher Linke (Nem.) 1:18:12, 6. Veli-Matti Partanen (Fín.) 1:18:22, 7. Brian Daniel Pintado (Kol.) 1:18:26, 8. Declan Tingay (Austr.) 1:18:30, 9. Samuel Kireri Gathima (Keňa) 1:18:34, 10. Gabriel Bordier (Fr.) 1:18:59,.... 34. Dominik ČERNY (SR) 1:23:42

Budapešť 19. augusta (TASR) - Španielsky chodec Alvaro Martin triumfoval na atletických MS v Budapešti v chôdzi na 20 km. Úradujúci majster Európy zvíťazil vo svetovom výkone roka 1:17:32 h. Slovenský reprezentant Dominik Černý obsadil 34. priečku časom 1:23:42, čím si o deväť sekúnd vylepšil osobný rekord.Na druhom mieste prišiel do cieľa Švéd Perseus Karlström, ktorý za víťazom zaostal o sedem sekúnd, o ďalších osem sekúnd za ním skončil na bronzovej pozícii Brazílčan Caio Bonfim. Preteky nezvládli Japonci, ktorí pred rokom obsadili prvé dve priečky. Strieborný z MS v Eugene Koki Ikeda síce od úvodu nastolil rýchle tempo a 15 km sa pohyboval sám na čele, no došli mu sily a napokon sa nedostal ani do prvej desiatky, rovnako ako obhajca zlata Tošikazu Jamaniši.