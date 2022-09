Chorváti a Holanďania postúpili na finálový turnaj Ligy národov

Na snímke vľavo hráč Holandska Virgil van Dijk strieľa gól v zápase A-divízie 4. skupiny Ligy národov vo futbale Holandsko - Belgicko (1:0) v Amsterdame 25. septembra 2022. Foto: TASR/AP



A-divízia - 1. skupina:



Rakúsko - Chorvátsko 1:3 (1:1)

Góly: 9. Baumgartner - 6. Modrič, 69. Livaja, 73. Lovren





Dánsko - Francúzsko 2:0 (2:0)

Góly: 34. Dolberg, 39. Skov Olsen







tabuľka:



1. Chorvátsko 6 4 1 1 8:6 13



2. Dánsko 6 4 0 2 9:5 12



3. Francúzsko 6 1 2 3 5:7 5



4. Rakúsko 6 1 1 4 6:10 4





4. skupina:



Holandsko - Belgicko 1:0 (0:0)

Gól: 73. van Dijk





Wales - Poľsko 0:1 (0:0)

Gól: 58. Swiderski







tabuľka:



1. Holandsko 6 5 1 0 14:6 16



2. Belgicko 6 3 1 2 11:8 10



3. Poľsko 6 2 1 3 6:12 7



4. Wales 6 0 1 5 6:11 1







C-divízia - 1. skupina:



Luxembursko - Litva 1:0 (0:0)

Gól: 88. Rodrigues





Faerské ostrovy - Turecko 2:1 (0:0)

Góly: 53. Davidsen, 59. Edmundsson - 89. Gurier







tabuľka:



1. Turecko 6 4 1 1 18:5 13



2. Luxembursko 6 3 3 1 9:7 11



3. Faerské ostrovy 6 2 2 2 7:10 8



4. Litva 6 0 2 5 2:14 1







C-divízia - 3. skupina



Azerbajdžan - Kazachstan 3:0 (0:0)



Góly: 66. Maročkin (vlastný), 74. Ozobič, Rozhodoval: Osmers (Nem.), ŽK: Magomedalijev, Dadašov, Šejdajev - Alip, Orazov, 90.+1 Nuriev ČK: 35. Alip (Kaz.)



Azerbajdžan: Magomedalijev – Haghverdi, B. Husejnov, Mustafazada, Cafarqulijev (57. Bajramov) – Mahmudov, Israfilov (46. Isajev), Ozobič (88. Nuriev), Kokcu (46. Emreli) – Dadašov (46. Gurbanli), Šejdajev



Kazachstan: Šackij – Kairov, Bystrov, Maročkin, Alip, Dosmagambetov (67. Vorogovskij) – Orazov (80. Žarynbetov), Kuat, Darabajev (80. Sadybekov), Astanov (67. Ajmbetov) – Žumabek (39. Malij)







tabuľka:



1. Kazachstan 6 4 1 1 8:6 13



2. Azerbajdžan 6 3 1 2 7:4 10



3. SLOVENSKO 6 2 1 3 5:6 7



4. Bielorusko 6 0 3 3 3:7 3







D-divízia

1. skupina:



Andorra - Lotyšsko 1:1 (0:0)

Góly: 88. Rosas - 50. Gutkovskis





Moldavsko - Lichtenštajnsko 2:0 (0:0)

Góly: 90.+2 Stina, 90.+4 Stina







tabuľka:



1. Lotyšsko 6 4 1 1 12:5 13



2. Moldavsko 6 4 1 1 10:6 13



3. Andora 6 2 2 2 6:7 8



4. Lichtenštajnsko 6 0 0 6 1:11 0





Bratislava 25. septembra (TASR) - Futbalisti Holandska a Chorvátska postúpili na finálový turnaj Ligy národov. Holanďania v 1. skupine A-divízie zdolali v nedeľu Belgicko 1:0, Chorváti triumfovali vo 4. skupine 3:1 na pôde Rakúska.Na viedenskom štadióne Ernsta Happela išli Chorváti do vedenia už v 6. minúte po góle Luku Modriča, domáci vyrovnali o tri minúty neskôr po hlavičke Christopha Baumgartnera. Po zmene strán "Vatreni" rozhodli gólmi Marka Livaju a Dejana Lovrena. Zvýšiť mohol Ivan Perišič, no trafil len do brvna. Prehra znamenala pre Rakúšanov zostup do B-divízie.V Kodani na Parken Stadium rozhodli Dáni o svojom víťazstve už v prvom polčase. V 34. minúte strelil gól Kasper Dolberg a o päť minút neskôr sa presadil Andreas Skov Olsen. Francúzi mali v druhom polčase niekoľko šancí, ale gól sa im streliť nepodarilo. Zverenci Didiera Deschampsa prehrali s Dánmi oba vzájomné duely, ten prvý doma v júni 1:2, no napokon sa udržali v A-divízii.V šlágri 4. skupiny potrebovalo Belgicko na postup zdolať Holanďanov o tri góly, ale v Aréne Johana Cruyffa v Amsterdame domáci zvíťazili 1:0 a postúpili na Final four. Jediný gól zápasu dal v 73. minúte Virgil van Dijk. Do B-divízie zostúpil Wales, ktorý vo svojom domácom zápase podľahol Poľsku 0:1.V C-skupine už istý víťaz Turecko nečakane zakopol na Faerských ostrovoch, domáci zvíťazili 2:1. Do D-divízie zostúpila Litva.Lotyšsko postúpilo do C-divízie. V D-divízii v Andorre remizovali 1:1, ale to im stačilo na to, aby uhájili prvé miesto v tabuľke 1. skupiny. V "slovenskej" skupine zdolal Azerbajdžan na domácej pôde Kazachstan 3:0. Hostia hrali od 35. minúty bez vylúčeného Nuralyho Alipa, domáci rozhodli o triumfe v druhom polčase.