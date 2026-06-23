< sekcia Šport
Chorváti chcú prvý triumf, Modriča čaká 200. štart
Chorváti nastúpia na svoj druhý zápas 23. majstrovstiev sveta vo futbale proti Paname s vedomím, že musia bodovať.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Toronto 23. júna (TASR) - Chorváti nastúpia na svoj druhý zápas 23. majstrovstiev sveta vo futbale proti Paname s vedomím, že musia bodovať. Po úvodnej prehre v L-skupine s Anglickom (2:4) potrebujú potvrdiť rolu favorita a získať prvé body na šampionáte. Rovnaký cieľ má aj Panama, ktorá proti Ghane inkasovala až v nadstavenom čase druhého polčasu a prehrala tesne 0:1.
Chorvátsko prichádza do Toronta s väčšou kvalitou, ale aj pod väčším tlakom. Tréner Zlatko Dalič žiadal po prehre s Anglickom najmä zlepšenie v defenzíve a väčšie sústredenie. „Angličanom sme dovolili priveľa a sťažili si možnosť skórovať. Súper má dobrý tím. Bránia kompaktne, všetci ich hráči sú pohybliví a disciplinovaní a majú rýchlych hráčov, ktorí nám môžu uškodiť v protiútokoch. Tomu musíme zabrániť. Musíme k zápasu pristúpiť ako favoriti a byť statoční. Musíme hrať náš futbal a ak to urobíme, môžeme očakávať pozitívny výsledok,“ uviedol pre fifa.com.
Po dueli s Anglickom sa hovorilo o slabšom výkone kapitána Luku Modriča. Štyridsaťročný stredopoliar by si mal proti Paname pripísať jubilejný 200. štart v drese národného tímu. „Modrič je najlepší chorvátsky futbalista v histórii a ešte dlho ním zostane. Aj v tomto veku hrá za národný tím s neuveriteľnou vášňou a túžbou. Je zdrojom motivácie pre nás všetkých. Je to fenomén a moja pravá ruka na ihrisku,“ zastal sa Modriča 59-ročný kormidelník. Držiteľ Zlatej lopty za rok 2018 zohral kľúčovú rolu pri finálovej účasti Chorvátska na MS v Rusku i bronze na predchádzajúcom šampionáte v Katare.
Na slová chorvátskeho kouča nadviazal aj obranca Josip Stanišič. „To, čo vytvoril, je neskutočné. Zatiaľ môžem len snívať o dosiahnutí stovky zápasov, nieto ešte 200. Ale Luka je pre nás všetkých vzorom, ako hrať za Chorvátsko a ako sa správať. Je hviezdou nielen v Chorvátsku, ale aj na celom svete, a napriek tomu sa stále správa ako úplne normálny človek a nikdy sa na nikoho nepozerá zvrchu,“ poznamenal 26-ročný hráč Bayernu Mníchov.
Stredoamerický tím ide do zápasu ako outsider, ale tréner Thomas Christiansen sa odmieta báť. „Nikdy nás nezastrašil žiaden súper a nestane sa to ani proti Chorvátsku,“ povedal podľa agentúry DPA. Panama bola v úvodnom stretnutí s Ghanou lepšia v držaní lopty aj v streleckej štatistike, ale doplatila na slabšiu efektivitu. Proti skúsenejšiemu súperovi bude musieť zvládnuť najmä záver stretnutia, ktorý ju stál s africkou krajinou historický bod. „Toto je najdôležitejší zápas. Hráči sa nevedia dočkať. Chcú odstrániť tŕň zo zápasu s Ghanou, v ktorom sme si zaslúžili oveľa viac,“ dodal Christiansen.
Španielskemu koučovi bude naďalej chýbať kľúčový stredopoliar Adalberto Carrasquilla, ktorý sa nestihol zotaviť zo svalového zranenia a vynechal aj prvý duel. „Je škoda, že ho pri takomto dôležitom zápase nemáme. Ale už sme ukázali, že táto skupina vie byť konkurencieschopná,“ konštatoval Christiansen. V základnej zostave Panamy zrejme opäť nastúpi obranca Cesar Blackman zo Slovana Bratislava. Súboj na Štadióne BMO Field má úvodný výkop v stredu o 1.00 SELČ.
Chorvátsko prichádza do Toronta s väčšou kvalitou, ale aj pod väčším tlakom. Tréner Zlatko Dalič žiadal po prehre s Anglickom najmä zlepšenie v defenzíve a väčšie sústredenie. „Angličanom sme dovolili priveľa a sťažili si možnosť skórovať. Súper má dobrý tím. Bránia kompaktne, všetci ich hráči sú pohybliví a disciplinovaní a majú rýchlych hráčov, ktorí nám môžu uškodiť v protiútokoch. Tomu musíme zabrániť. Musíme k zápasu pristúpiť ako favoriti a byť statoční. Musíme hrať náš futbal a ak to urobíme, môžeme očakávať pozitívny výsledok,“ uviedol pre fifa.com.
Po dueli s Anglickom sa hovorilo o slabšom výkone kapitána Luku Modriča. Štyridsaťročný stredopoliar by si mal proti Paname pripísať jubilejný 200. štart v drese národného tímu. „Modrič je najlepší chorvátsky futbalista v histórii a ešte dlho ním zostane. Aj v tomto veku hrá za národný tím s neuveriteľnou vášňou a túžbou. Je zdrojom motivácie pre nás všetkých. Je to fenomén a moja pravá ruka na ihrisku,“ zastal sa Modriča 59-ročný kormidelník. Držiteľ Zlatej lopty za rok 2018 zohral kľúčovú rolu pri finálovej účasti Chorvátska na MS v Rusku i bronze na predchádzajúcom šampionáte v Katare.
Na slová chorvátskeho kouča nadviazal aj obranca Josip Stanišič. „To, čo vytvoril, je neskutočné. Zatiaľ môžem len snívať o dosiahnutí stovky zápasov, nieto ešte 200. Ale Luka je pre nás všetkých vzorom, ako hrať za Chorvátsko a ako sa správať. Je hviezdou nielen v Chorvátsku, ale aj na celom svete, a napriek tomu sa stále správa ako úplne normálny človek a nikdy sa na nikoho nepozerá zvrchu,“ poznamenal 26-ročný hráč Bayernu Mníchov.
Stredoamerický tím ide do zápasu ako outsider, ale tréner Thomas Christiansen sa odmieta báť. „Nikdy nás nezastrašil žiaden súper a nestane sa to ani proti Chorvátsku,“ povedal podľa agentúry DPA. Panama bola v úvodnom stretnutí s Ghanou lepšia v držaní lopty aj v streleckej štatistike, ale doplatila na slabšiu efektivitu. Proti skúsenejšiemu súperovi bude musieť zvládnuť najmä záver stretnutia, ktorý ju stál s africkou krajinou historický bod. „Toto je najdôležitejší zápas. Hráči sa nevedia dočkať. Chcú odstrániť tŕň zo zápasu s Ghanou, v ktorom sme si zaslúžili oveľa viac,“ dodal Christiansen.
Španielskemu koučovi bude naďalej chýbať kľúčový stredopoliar Adalberto Carrasquilla, ktorý sa nestihol zotaviť zo svalového zranenia a vynechal aj prvý duel. „Je škoda, že ho pri takomto dôležitom zápase nemáme. Ale už sme ukázali, že táto skupina vie byť konkurencieschopná,“ konštatoval Christiansen. V základnej zostave Panamy zrejme opäť nastúpi obranca Cesar Blackman zo Slovana Bratislava. Súboj na Štadióne BMO Field má úvodný výkop v stredu o 1.00 SELČ.
Streda, 23. júna, 1.00 SELČ
Štadión BMO Field (Toronto)
L-skupina, 2. kolo
Panama - Chorvátsko, rozhodujú: Atcho - Ditsoga, Abeigne Ndong (všetci Gab.)
Predpokladané zostavy:
Panama: Mosquera - Ramos, Cordoba, Andrade - Blackman, Murillo, Harvey, Martinez - Barcenas, Waterman, Rodriguez
Chorvátsko: Livakovič - Šutalo, Vuškovič, Gvardiol - Stanišič, Modrič, Pašalič, Perišič - P. Sučič, Baturina - Musa
Štadión BMO Field (Toronto)
L-skupina, 2. kolo
Panama - Chorvátsko, rozhodujú: Atcho - Ditsoga, Abeigne Ndong (všetci Gab.)
Predpokladané zostavy:
Panama: Mosquera - Ramos, Cordoba, Andrade - Blackman, Murillo, Harvey, Martinez - Barcenas, Waterman, Rodriguez
Chorvátsko: Livakovič - Šutalo, Vuškovič, Gvardiol - Stanišič, Modrič, Pašalič, Perišič - P. Sučič, Baturina - Musa