Chorváti majú pred rozhodujúcim duelom obavy z Gilmourovho covidu

Glasgow 21. júna (TASR) - Pozitívny test na koronavírus Billyho Gilmoura znepokojuje aj chorvátskych futbalistov, ktorých v utorok v Glasgowe čaká proti Škótsku posledný zápas v D-skupine majstrovstiev Európy. Dvadsaťročnému stredopoliarovi diagnostikovali covid-19 v pondelok a ihneď zamieril do desaťdňovej karantény.



"Samozrejme, máme obavy, ale žiaľ, musíme nastúpiť na zápas," citovala trénera Chorvátska Zlatka Daliča agentúra DPA. Chorváti presunuli svoju základňu zo Škótska domov, kde platia menej prísne opatrenia. Podľa Daliča rozdielne prístupy a časté cestovanie naprieč Európou zvýhodňuje domáce tímy: "Lietame každé tri dni, a to práve nie je ideálne. Podmienky by mali byť pre všetkých rovnaké, ale niektorí majú výhodu."



Chorváti majú po úvodnej prehre s Anglickom v tabuľke jeden bod za remízu s Českom, rovnako ako Škóti, ktorí vybojovali bezgólový výsledok s Albiónom.