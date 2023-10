Chorváti podľahli doma Turecku, Modrič: Dlho sme neboli na tom tak zle

Osijek 13. októbra (TASR) - Futbalisti Turecka už pod vedením nového trénera Vinceza Montellu zaznamenali vo štvrtkovom stretnutí kvalifikácie ME dôležité víťazstvo na pôde Chorvátska (1:0). Domáci tréner Zlatko Dalič po zápase uviedol, že Turci získali zaslúžené tri body. Kapitán "vatrenov" Luka Modrič povedal, že jeho tím dlho nebol na tom tak zle, ako je teraz.



Jediný gólový moment sa zrodil po polhodine hry, keď Salih Özcan našiel za obranou Barisa Yilmaza a ten spoza pokutového územia prehodil vybehnutého brankára Dominika Livakoviča. Gól následne odobril aj VAR. Domáci futbalisti len ťažko hľadali cestu k bráne súpera, turecká defenzíva hrala veľmi organizovane. Hostia si tesný náskok udržali až do konca a v tabuľke sa dostali na prvé miesto o tri body pred svojho súpera. Chorváti však odohrali o zápas menej. "Je to pre mňa skvelý začiatok. Hráči vydali zo seba maximum, na ihrisku nechali všetko. Pre Turecko to bol nádherný večer. Proti silnému súperovi sme hrali s hrdosťou. Máme naozaj nádejných mladých útočníkov, takže si myslím, že budúcnosť tureckého futbalu je svetlá," uviedol taliansky kouč po súťažnom debute na lavičke nového lídra D-skupiny.



Chorváti si pripísali prvú prehru v kvalifikácii a podľa trénera Zlatka Daliča súper právom získal tri body. "Turecko si zaslúžilo zvíťaziť, gratulujem im. My sme hrali od začiatku zle, urobili sme veľa chýb. Nedokázali sme nájsť našu hru a zaslúžene sme prehrali," povedal 56-ročný kouč a ku kritike sa pridal aj chorvátsky kapitán Luka Modrič. "Už dlho sme neboli na tom tak zle. Musíme zistiť prečo," uviedol víťaz Zlatej lopty z roku 2018. Tridsaťosemročný stredopoliar Realu Madrid však zatiaľ nepodlieha panike: "Stále máme všetko vo svojich rukách. Musíme sa zdvihnúť a v ďalšom zápase hrať oveľa lepšie."



Turci môžu spečatiť postup na EURO už v nedeľu doma proti Lotyšsku. Chorvátov čaká dôležitý duel na pôde Walesu, ktorý má spolu s Arménskom na konte 7 bodov a je tak ich priamy konkurent v boji o postup. "Opäť je to pre nás kľúčový zápas a musíme sa spamätať. Myslím si, že urobíme nejaké zmeny," dodal Dalič.