Chorváti podľahli v LN Rakúsku hladko 0:3, Francúzi Dánsku 1:2

Na snímke tréner futbalovej reprezentácie Dánska Kasper Hjulmand pozdravuje fanúšikov pozápase 1. kola prvej skupiny A-divízie Ligy národov vo futbale Francúzsko - Dánsko v Paríži 3. júna 2022. Foto: TASR/AP

1. skupina A-divízie



Francúzsko - Dánsko 1:2 (0:0)



Góly: 51. Benzema - 68. a 89. Cornelius







Chorvátsko - Rakúsko 0:3 (0:1)



Góly: 41. Arnautovič, 54. Gregoritsch, 57. Sabitzer



Tabuľka:



1. Rakúsko 1 1 0 0 3:0 3



2. Dánsko 1 1 0 0 2:1 3



3. Francúzsko 1 0 0 1 1:2 0



4. Chorvátsko 1 0 0 1 0:3 0

4. skupina A-divízie



Belgicko - Holandsko 1:4 (0:1)



Góly: 90.+3 Batshuayi - 40. Bergwijn, 51. a 66. Depay, 62. Dumfries





Tabuľka:



1. Holandsko 1 1 0 0 4:1 3



2. Poľsko 1 1 0 0 2:1 3



3. Wales 1 0 0 1 1:2 0



4. Belgicko 1 0 0 1 1:4 0



3. skupina C-divízie:



Kazachstan - Azerbajdžan 2:0 (0:0)



Góly: 50. a 60. Ajmbetov. Rozhodovali: Vad – Toth, Albert (všetci Maď.), ŽK: Maročkin, Ahmetov, Kuat - Silvestre



Kazachstan: Šatskij – Kajrov, Achmetov (79. Malij), Maročkin, Alip, Vorogovskij – Baytana (46. Orazov), Tagybergen 85. Žarynbetov), Darabvajev, Astanov (73. Kuat) – Ajmbetov (79. Šušenačev)



Azerbajdžan: Magomedalijev – Husejnov (79. Bayramov), Mustafazada, Haghverdi – Medvedev, Machmudov (79. Nazarov), Silvestre, Salahli – Isajev (68. Nurijev) – Emreli (79. Šejdajev), Dadašov (68. Alasgarov)

1. skupina D-divízie:



Lichtenštajnsko - Moldavsko 0:2 (0:1)



Góly: 5. Nicolaescu, 90.+4 Bolohan





Lotyšsko - Andorra 3:0 (1:0)



Góly: 9. a 77. Uldrikis, 82. Ikaunieks





Tabuľka:



1. Lotyšsko 1 1 0 0 3:0 3



2. Moldavsko 1 1 0 0 2:0 3



3. Lichtenštajnsko 1 0 0 1 0:2 0



4. Andora 1 0 0 1 0:3 0

Bratislava 4. júna (TASR) - Futbalisti Chorvátska prehrali v piatkovom zápase A-divízie Ligy národov na svojom ihrisku s Rakúskom 0:3. V šlágri 4. skupiny Belgičania nestačili na Holandsko, podľahli mu 1:4. Nedarilo sa ani ďalšiemu favoritovi, Francúzi doma nestačili na Dánsko a prehrali 1:2.Chorváti začali v Osijeku lepšie, v prvom polčase mali viac šancí, Pašalič dokonca trafil brvno. V 41. minúte však Arnautovič poslal Rakúsko do vedenia po strele spoza šestnástky. Po prestávke dal druhý gól Gregoritsch a potom opäť po strele spoza šestnástky uzavrel skóre zápasu Sabitzer.Belgičania mali na štadióne v Bruseli prvú šancu, ale Castagne namieril iba do brvna holandskej brány. Hostí poslal do vedenia v 40. minúte Bergwijn, keď strelou z diaľky mieril bezchybne. Ihneď po prestávke unikol Depay a zvýšil na 2:0. O desať minút neskôr sa zblízka presadil Dumfries a o osude zápasu rozhodol svojím druhým gólom Depay. Belgičania potom dali gól, ale VAR odhalil postavenie Castagneho mimo hru. O čestný úspech domácich sa napokon v nadstavenom čase postaral Batshuayi.Na Stade de France v Paríži išli Francúzi do vedenia po presnom zásahu Benzemu v 51. minúte, v 68. však Cornelius vyrovnal. Ten istý hráč napokon rozhodol o prekvapivom triumfe Dánov minútu pred koncom duelu.Futbalisti Kazachstanu zdolali na svojom ihrisku súpera z Azerbajdžanu 2:0. Oba góly strelil Abat Ajmbetov. V druhom stretnutí 3. skupiny C-divízie zdolali Slováci v Novom Sade Bielorusko 1:0.Kazachovia svojho súpera zlomili až po prestávke. Na štadióne Astana Arena v Nur-Sultane sa presadil len 26-ročný útočník, jeho druhý zásah musel potvrdiť VAR. Arbitri sa pred týmto gólom pozreli, či nebol domáci hráč v ofsajde.V D-divízii zdolali Lotyši na domácom ihrisku Andorru 3:0.