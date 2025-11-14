Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Chorváti postúpili na MS, Nemci zvíťazili v Luxembursku

Chorvátsky hráč Petar Musa (vpravo) skóruje počas zápasu L-skupiny európskej kvalifikácie na MS 2026 Chorvátsko - Faerské ostrovy v Rijeke 14. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Chorváti prehrávali proti Faerským ostrovom od 16. minúty po tečovanej strele Gézu Turiho, už o sedem minút neskôr však vyrovnal Joško Gvardiol, ktorý namieril po zemi presne k zadnej žrdi.

Bratislava 14. novembra (TASR) - Futbalisti Chorvátska si zaistili postup na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku. V piatkovom zápase európskej kvalifikácie si poradili s Faerskými ostrovmi 3:1 a v predstihu sa stali víťazmi L-skupiny. V A-skupine triumfovali Nemci na pôde Luxemburska 2:0 vďaka dvom gólom Nicka Woltemadeho a vedú tabuľku s 12 bodmi o skóre pred Slovenskom. S ním sa v pondelok v Lipsku stretnú v súboji o prvenstvo v skupine.

Nemeckí reprezentanti sa mohli ujať vedenia v 9. minúte, zakončenie Floriana Wirtza zneškodnil luxemburský brankár Anthony Moris. Hostia dominovali na lopte, no ďalšie šance si už v prvom polčase nevytvorili. Naopak domáci Aiman Dardari namieril tesne mimo ľavej žrde a Danel Sinani riadne vystrašil z rohového kopu brankára Olivera Baumanna. Favorit v druhom polčase zapol na vyššie obrátky a v 49. minúte sa dočkal, keď Leroy Sane potiahol loptu, prihral do šestnástky na Nicka Woltemadeho a ten nezaváhal - 0:1. Aktívny Dardari mohol vyrovnať, lopta z jeho kopačky preletela len tesne vedľa žrde. Druhý gólový moment Woltemadeho prišiel v 69. minúte, peknou „uličkou“ ho našiel Ridle Baku a útočník Newcastlu s prehľadom zvýšil na 2:0 pre hostí. V 78. minúte sa Sane rútil prakticky sám na bránu, no v koncovke zlyhal, a tak sa už skóre nezmenilo. Luxembursko tak stále čaká na prvý bod v skupine.

Chorváti prehrávali proti Faerským ostrovom od 16. minúty po tečovanej strele Gézu Turiho, už o sedem minút neskôr však vyrovnal Joško Gvardiol, ktorý namieril po zemi presne k zadnej žrdi. Domáci po prestávke strhli víťazstvo na svoju stranu, gólovo sa presadili Petar Musa a Nikola Vlašič. „Vatreni“ majú pred záverečným kolom nedostižný šesťbodový náskok pred druhým Českom, ktoré má vďaka prehre Faerských ostrovov istú barážovú druhú priečku. V druhom stretnutí skupiny Čierna Hora zvíťazila na pôde posledného Gibraltáru 2:1 a zastavila sériu štyroch prehier.

Holanďania si mohli víťazstvom vo Varšave zaistiť miestenku na svetový šampionát, lenže s domácim Poľskom prehrávali od 43. minúty po góle Jakuba Kamiňského, ktorý zakončil svoje sólo strelou pomedzi nohy brankára Barta Verbruggena. O vyrovnanie sa krátko po zmene strán postaral z dorážky Memphis Depay. Po remíze 1:1 majú „oranjes“ na čele tabuľky pred vyvrcholením G-skupiny trojbodový náskok pred Poliakmi.

V druhom súboji „géčka“ Fíni prekvapujúco prehrali s Maltou 0:1. O triumfe outsidera rozhodol v 82. minúte Jake Grech z jedinej strely hostí na bránu. Fíni nevyužili v zápase viacero šancí a definitívne tak prišli o šancu posunúť sa na barážovú druhú priečku, v tabuľke obsadia s 10 bodmi konečné tretie miesto. Hostia, ktorých čaká ešte zápas v pondelok s Poľskom, poskočili s piatimi bodmi pred Litvu na 4. pozíciu.

európska kvalifikácia MS 2026

A-skupina:

Luxembursko - Nemecko 0:2 (0:0)

Góly: 49. a 69. Woltemade. Rozhodcovia: Brooks – Bennett, Betts (Angl.), ŽK: Bohnert, Korač - Goretzka, Tah.

Luxembursko: Moris – Jans, Korač, Carlson, Bohnert (46. M. Martins) – O. Thill (71. Moreira), C. Martins (79. Curci), Olesen (79. Embalo), Barreiro – Sinani, Dardari (88. S. Thill)

Nemecko: Baumann – Baku, Anton, Tah (79. Thiaw), Raum – Pavlovič, Goretzka (54. Nmecha) – Sané (79. Leweling), Wirtz, Gnabry (66. Schade) – Woltemade



tabuľka A-skupiny:

1. Nemecko 5 4 0 1 10:3 12

2. SLOVENSKO 5 4 0 1 6:2 12

3. Severné Írsko 5 2 0 3 6:6 6

4. Luxembursko 5 0 0 5 1:12 0



G-skupina:

Fínsko - Malta 0:1 (0:0)

Gól: 82. Grech



Poľsko - Holandsko 1:1 (1:0)

Góly: 43. Kamiňski - 47. Depay



tabuľka G-skupiny:

1. Holandsko 7 5 2 0 23:4 17

2. Poľsko 7 4 2 1 11:5 14

3. Fínsko 8 3 1 4 8:14 10

4. Malta 7 1 2 4 2:16 5

5. Litva 7 0 3 4 6:11 3



L-skupina:

Chorvátsko - Faerské ostrovy 3:1 (1:1)

Góly: 23. Gvardiol, 57. Musa, 70. Vlašič - 16. Turi



Gibraltár - Čierna Hora 1:2 (1:2)

Góly: 20. Jessop - 33. Adžič, 43. Krstovič (z 11 m)



tabuľka L-skupiny:

1. Chorvátsko 7 6 1 0 23:2 19*

2. Česko 7 4 1 2 12:8 13

3. Faerské ostrovy 8 4 0 4 11:9 12

4. Čierna Hora 7 3 0 4 6:14 9

5. Gibraltár 7 0 0 7 3:22 0

*-istý postup na MS
.

