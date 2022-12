Chorváti predĺžili európsku bronzovú sériu, Dalič: Koniec cyklu

Dauha 18. decembra (TASR) - Chorvátski futbalisti predĺžili na MS v Katare európsku bronzovú sériu, ktorá trvá jedenásť svetových šampionátov. V sobotnom zápase o tretie miesto si poradili s Marokom 2:1 po góloch Joška Gvardiola a Mislava Oršiča a získali svoj tretí cenný kov v histórii MS.



Hneď na začiatku rozbehli zápas dva góly v priebehu dvoch minút. O prvý sa postarali Chorváti po štandardnej situácii - priamy kop rozohral Lovro Majer, v pokutovom území našiel Ivana Perišiča, ktorý hlavičkoval na Gvardiola. Ten umiestnil hlavou loptu k ľavej žrdi. Maročania odpovedali podobným spôsobom. Ich priamy kop rozohral Hakim Ziyech a z bezprostrednej blízkosti prekonal Dominika Livakoviča prudkou hlavičkou Achraf Dari. Pre obrancu to bol prvý presný zásah v národnom tíme. Oršič vsietil víťazný gól ešte pred prestávkou, keď zatočil loptu na zadnú žrď, od ktorej sa odrazila do siete. Maroko malo v druhom dejstve ešte niekoľko šancí, chýbala im však presnosť a Chorvátov podržal aj Livakovič. Balkánci zvíťazili vo vyraďovacej fáze MS v riadnom hracom čase prvýkrát od roku 1998, keď si poradili s Holandskom 2:1 taktiež v boji o tretie miesto.



"Je to bronz, ale pre nás má hodnotu zlata. Znamená to najlepší moment turnaja a svojím spôsobom aj koniec cyklu. Pre niektorých hráčov to bol vzhľadom na ich vek posledný svetový šampionát," uviedol chorvátsky tréner Zlatko Dalič podľa AFP. Jeho tím v zostave s 37-ročným kapitánom Lukom Modričom a 33-ročným stopérom Dejanom Lovrenom čaká v júni ešte finále Ligy národov a kvalifikácia na EURO 2024, pričom Modirč v minulosti avizoval, že počíta aj so samotnými majstrovstvami Európy. Dalič však vidí budúcnosť chorvátskeho tímu nádejne aj po odchode skúsenejších hráčov. "V tíme máme i mladých hráčov, čo je pre Chorvátsko skvelé. Kvalita je aj medzi náhradníkmi," povedal 56-ročný kouč, ktorý vyzdvihol spomedzi mladších zverencov najmä obrancov Gvardiola, Josipa Stanišiča, Bornu Sosu či stredopoliara Majera. Zagratuloval aj súperovi a prirovnal ho k vlastnému tímu: "Gratulujem Maročanom, bojovali do poslednej minúty napriek tomu, že boli vyčerpaní. Môžu byť na seba hrdí, pripomenuli mi náš tím spred štyroch rokov," dodal Dalič, ktorého mužstvo získalo na predchádzajúcich MS striebro a dosiahol tak najlepší výsledok vo svojej histórii.



"Je to trpká, ale zaslúžená prehra. Nikdy sme sa nevzdali, máme za sebou veľa zápasov a tento nás posilnil. Na mesiac sme zjednotili celú krajinu, všetci boli šťastní," uviedol marocký tréner Walid Regragui. Jeho mužstvo sa stalo najúspešnejším africkým i arabským tímom v histórii MS. Predošlým maximom Maroka bolo osemfinále v roku 1986. Do vyraďovacej fázy postúpilo zo skupiny na úkor favorizovaného Belgicka a následne vyradilo velikánov zo Španielska (0:0 pp, 3:0 na strely z 11 m) i Portugalska (1:0).



Záverečné stretnutie "Levov z Atlasu" však sprevádzala aj kontroverzia. Hráči nesúhlasili s niekoľkými verdiktmi hlavného rozhodcu vrátane neudelenia pokutového kopu v druhom polčase. Obranca Achraf Hakimi sa mal dokonca dostať po zápase do slovného konfliktu s prezidentom Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannim Infantinom. Ten sa mal týkať aj oficiálnej sťažnosti Kráľovskej marockej futbalovej federácie (CAF) na výkon rozhodcu Cesara Ramosa v semifinálovom stretnutí Maroka proti Francúzsku (0:3). "Niekedy máme po zápase prehnané reakcie, to sa stáva. Pravdou je, že sme neboli dostatočne dobrí a musíme sa sústrediť na naše nedostatky. Nemôžeme sa schovávať za rozhodcov, tak to v Maroku nerobíme," vyjadril svoje stanovisko Regragui.