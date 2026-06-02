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Chorváti prehrali v príprave s Belgickom 0:2
Na štadióne v Rijeke strelili góly hostí Youri Tielemans a Romelu Lukaku.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 2. júna (TASR) - Chorvátski futbalisti prehrali v utorkovom prípravnom stretnutí pred MS 2026 s Belgickom 0:2. Na štadióne v Rijeke strelili góly hostí Youri Tielemans a Romelu Lukaku.
Maroko, semifinalista MS 2022, si poradilo na domácej pôde v Rabate s Madagaskarom jednoznačne 4:0. V ďalšom prípravnom dueli Gruzínsko remizovalo v Tbilisi s Rumunskom 1:1.
Maroko, semifinalista MS 2022, si poradilo na domácej pôde v Rabate s Madagaskarom jednoznačne 4:0. V ďalšom prípravnom dueli Gruzínsko remizovalo v Tbilisi s Rumunskom 1:1.
prípravné zápasy pred MS 2026:
Chorvátsko - Belgicko 0:2 (0:1)
Góly: 38. Tielemans, 90.+6 Lukaku
Gruzínsko - Rumunsko 1:1 (0:0)
Góly: 46. Kvilitaja - 55. Munteanu
Maroko - Madagaskar 4:0 (2:0)
Góly: 4. a 25. Saibari, 78. Rahimi (z 11 m), 87. El Kaabi, ČK: 79. Raheriniaina (Madagaskar)
Chorvátsko - Belgicko 0:2 (0:1)
Góly: 38. Tielemans, 90.+6 Lukaku
Gruzínsko - Rumunsko 1:1 (0:0)
Góly: 46. Kvilitaja - 55. Munteanu
Maroko - Madagaskar 4:0 (2:0)
Góly: 4. a 25. Saibari, 78. Rahimi (z 11 m), 87. El Kaabi, ČK: 79. Raheriniaina (Madagaskar)