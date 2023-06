Chorváti sú prví finalisti Ligy národov, Holanďanov zdolali 4:2 pp

Liga národov, Final Four 2022/2023



semifinále



Holandsko - Chorvátsko 2:4 po predĺžení (1:0, 2:2)



Góly: 34. Malen, 90.+6 Lang - 55. Kramarič (11 m), 73. Pašalič, 98. Petkovič, 116. Modrič (11 m).Rozhodovali: Kovács - Marinescu, Artene (všetci Rum.), ŽK: De Jong, Koopmeiners - Kovačič, Pačalič, Brozovič, Livakovič.



Holandsko: Biljow - Dumfries (85. Lang), Geertruida, Virgil, Aké (106. Malacia) - Wiefer (75. Wijnaldum), Koompmeiners, De Jong - Malen (75. Bergwijn), Gakpo (106. De Roon), Simons (64. Weghorst)



Chorvátsko: Livakovič - Juranovič (78. Stanišič), Šutalo (91. Petkovič), Vida, Perišič - Brozovič - Modrič (119. Barišič), Kovačič (85. Majer) - Pašalič, Kramarič (90. Erlič), Ivanušec (78. Vlasič)

Rotterdam 14. júna (TASR) - Futbalisti Chorvátska sa stali prvými finalistami Ligy národov. V semifinálovom zápase Final Four zdolali v Rotterdame domácich Holanďanov 4:2 po predĺžení, keď víťazný gól strelil v 98. minúte striedajúci Bruno Petkovič. Vo finále 3. ročníka LN sa v nedeľu 18. júna stretnú s víťazom štvrtkového semifinále Španielsko - Taliansko. Holanďanov čaká v rovnaký deň v Enschede súboj o 3. miesto.Domáci išli do vedenia v 34. minúte, keď sa krížnou strelou v šestnástke presadil Donyell Malen. Obrat Chorvátov naštartovala penalta po faule na Luku Modriča, z ktorej skóroval Andrej Kramarič. Holanďania odpovedali na gól Maria Pašaliča zo 73. minúty až v nadstavenom čase, keď Noa Lang vyrovnal. Chorváti napokon predsa len doviedli duel do víťazného konca, keďže Bruno Petkovič v 98. skóroval strelou spoza šestnástky. Gólovú poistku pridal kapitán chorvátskeho tímu Luka Modrič, ktorý v 116. minúte skóroval z pokutového kopu.Prvý polčas priniesol najmä obojstranne pozornú defenzívu a bojovný futbal. Chorváti sa snažili prenikať do ofenzívy najmä krídlami, vyťažili z toho niekoľko rohových kopov, ale bez výraznej gólovej príležitosti. Po polhodine hry sa Koopmeiners dostal do úniku, ale Šutalo mu nedovolil ideálne zakončiť. Krátko na to Chorváti stratili loptu na vlastnej polovici, ich súper rozvinul kombinačnú akciu a Malen krížnou strelou k pravej žrdi prekonal Livakoviča - 1:0.Chorváti vstúpili do druhého polčasu aktívnejšie, zrýchlili prechod do útoku a blízko k vyrovnaniu boli v 49. minúte. Kramarič síce po úniku vyzvŕtal obrancu súpera, ale loptu poslal ďaleko od bránky. V 53. minúte Gakpo v šestnástke rukami stiahol Modriča a z penalty Kramarič vyrovnal, keď strelou do stredu bránky prekvapil Biljowa - 1:1. V 73. minúte Holanďania nezareagovali na ofenzívnu akciu súpera, Ivanušec poslal loptu do šestnástky, v ktorej sa uvoľnil Pašalič a zblízka pohotovo prekonal Biljowa - 1:2.Chorvátom sa dlho darilo brániť tesný náskok a hráčov domáceho tímu nepúšťali na dostrel Livakovičovej bránky. Do sľubnej šance sa v 90. minúte dostal Gakpo, ale v nádejnej pozícii netrafil bránku. V 6. minúte nadstaveného času Chorvátu nedostali loptu von zo šestnástky, tá sa po viacerých odrazoch dostala k striedajúcemu Langovi, ktorý prekonal Biljowa.V úvode predĺženia si tímy dávali pozor na chyby a Chorvátom sa podarilo skórovať z nenápadnej akcie. Modrič posunul loptu Petkovičovi, ktorý skúsil strelu spoza šestnástky k pravej žrdi a prekvapil holandského brankára - 2:3. O dve minúty nevyrovnal Lang, ktorý zblízka trafil iba bočnú sieť. Na opačnej strane nepridal gólovú poistku Pašalič, ktorý zakončil sériu chorvátskych šancí strelou do hornej žŕdky. Krátko na to však fauloval Malacia a chorvátsky kapitán Modrič zrealizoval penaltu podobne ako predtým Kramarič - strelou k ľavej žrdi. Domáci už na dvojgólové manko nedokázali zareagovať a tak ich čaká boj o 3. miesto. Chorváti nastúpia v nedeľu od 20.45 znovu v Rotterdame vo finále.