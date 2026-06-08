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Chorváti v generálke na šampionát zdolali Slovinsko 2:1
O triumfe rozhodli až v nadstavenom čase, keď sa v tretej minúte nadstavenia presadil striedajúci Mario Pašalič.
Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - Futbalisti Chorvátska vyhrali v generálke pred štartom futbalových MS v prípravnom zápase nad Slovinskom 2:1. O triumfe rozhodli až v nadstavenom čase, keď sa v tretej minúte nadstavenia presadil striedajúci Mario Pašalič. Pred ním skóroval aj kapitán Luka Modrič, v slovinskom drese sa gólovo presadil útočník bratislavského Slovana Andraž Šporar.
Remízou 1:1 sa skončil prípravný duel Nórska s Marokom v americkom Harrisone. Maročanov poslal do vedenia už v 8. minúte Brahim Diaz z Realu Madrid. Nóri odvrátili prehru až štvrťhodinu pred koncom, keď sa presadil kapitán Martin Ödegaard. Taliani, ktorí sa na MS 2026 neprebojovali, uspeli s omladeným kádrom pod dočasným trénerom Silviom Baldinim na pôde Grécka. O ich víťazstve 1:0 v Heraklione rozhodol už v 18. minúte Francesco Pio Esposito.
Kolumbia vyhrala v americkom San Diegu nad Jordánskom 2:0 dvoma zásahmi Jhona Ariasa a Ekvádor si poradil s Guatemalou hladko 3:0.
Remízou 1:1 sa skončil prípravný duel Nórska s Marokom v americkom Harrisone. Maročanov poslal do vedenia už v 8. minúte Brahim Diaz z Realu Madrid. Nóri odvrátili prehru až štvrťhodinu pred koncom, keď sa presadil kapitán Martin Ödegaard. Taliani, ktorí sa na MS 2026 neprebojovali, uspeli s omladeným kádrom pod dočasným trénerom Silviom Baldinim na pôde Grécka. O ich víťazstve 1:0 v Heraklione rozhodol už v 18. minúte Francesco Pio Esposito.
Kolumbia vyhrala v americkom San Diegu nad Jordánskom 2:0 dvoma zásahmi Jhona Ariasa a Ekvádor si poradil s Guatemalou hladko 3:0.
prípravné zápasy:
Chorvátsko – Slovinsko 2:1 (0:0)
Góly: 51. Modrič, 90.+3 Pašalič – 83. Šporar
Maroko – Nórsko 1:1 (1:0)
Góly: 8. Diaz – 75. Ödegaard
Grécko – Taliansko 0:1(0:1)
Gól: 18. Esposito, ČK: 68. Reggiani (Tal.)
Ekvádor – Guatemala 3:0 (1:0)
Góly: 19. Caicedo (z 11 m), 73. Angulo, 78. Estupiňan
Kolumbia – Jordánsko 2:0 (1:0)
Góly: 41. a 55. Arias, ČK: 90. Jamous (Jord.)
Chorvátsko – Slovinsko 2:1 (0:0)
Góly: 51. Modrič, 90.+3 Pašalič – 83. Šporar
Maroko – Nórsko 1:1 (1:0)
Góly: 8. Diaz – 75. Ödegaard
Grécko – Taliansko 0:1(0:1)
Gól: 18. Esposito, ČK: 68. Reggiani (Tal.)
Ekvádor – Guatemala 3:0 (1:0)
Góly: 19. Caicedo (z 11 m), 73. Angulo, 78. Estupiňan
Kolumbia – Jordánsko 2:0 (1:0)
Góly: 41. a 55. Arias, ČK: 90. Jamous (Jord.)