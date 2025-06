Chorváti v kvalifikácii na MS 2026 deklasovali Česko 5:1

európska kvalifikácia MS 2026



I-skupina:



Taliansko - Moldavsko 2:0 (1:0)



Góly: 40. Raspadori, 50. Cambiaso







Estónsko - Nórsko 0:1 (0:0)



Gól: 63. Haaland





tabuľka



1. Nórsko 4 4 0 0 13:2 12



2. Izrael 3 2 0 1 7:6 6



3. Taliansko 2 1 0 1 2:3 3



4. Estónsko 4 1 0 3 5:8 3



5. Moldavsko 3 0 0 3 2:10 0





J-skupina:



Kazachstan - Severné Macedónsko 0:1 (0:1)



Gól: 33. Trajkovski







Belgicko - Wales 4:3 (3:1)



Góly: 15. Lukaku (z 11 m), 19. Tielemans, 28. Doku, 88. De Bruyne - 45.+7 Wilson (z 11 m), 51. Thomas, 69. Johnson





tabuľka:



1. Sev. Macedónsko 4 2 2 0 6:2 8



2. Wales 4 2 1 1 10:6 7



3. Belgicko 2 1 1 0 5:4 4



4. Kazachstan 3 1 0 2 3:4 3



5. Lichtenštajnsko 3 0 0 3 0:8 0





L-skupina:



Chorvátsko - Česko 5:1 (1:0)



Góly: 42. a 75. Kramarič, 62. Modrič (z 11 m), 68. Perišič, 72. Budimir (z 11 m) - 58. Souček







Faerské ostrovy - Gibraltár 2:1 (0:1)



Góly: 71. Frederiksberg, 86. Johannesen - 23. Scanlon





tabuľka:



1. Česko 4 3 0 1 9:6 9



2. Chorvátsko 2 2 0 0 12:1 6



3. Čierna Hora 3 2 0 1 4:3 6



4. Faer. ostrovy 3 1 0 2 3:4 3



5. Gibraltár 4 0 0 4 2:16 0



Bratislava 9. júna (TASR) - Chorvátski futbalisti si v pondelkovom šlágri L-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 poradili s Českom hladko 5:1, keď o triumfe rozhodli štyrmi gólmi v druhom polčase. Bronzoví medailisti z MS 2022 tak majú po druhom vystúpení na konte šesť bodov, naopak hostia vo štvrtom zápase stratili prvé body, s deviatimi bodmi však naďalej vedú tabuľku. Stopercentnú bilanciu si držia Nóri, ktorí vyhrali v Estónsku 1:0 a s plným počtom 12 bodov sú na čele I-skupiny. V J-skupine si prvý triumf pripísali Belgičania, proti Walesu síce stratili trojgólový náskok, ale napokon zdolali súpera 4:3.Chorváti v Osijeku od úvodu dominovali. Už v 11. minúte zacentroval z priameho kopu Luka Modrič na úplne voľného Joška Gvardiola, ktorý rozvlnil sieť, gól však neplatil pre ofsajd. V 40. minúte český brankár Matěj Kovář ešte zneškodnil šancu Anteho Budimira, no o dve minúty neskôr už kapituloval, keď Andrej Kramarič hlavičkou zblízka otvoril skóre. Česi v druhom polčase odpovedali, v 58. minúte vyrovnal hlavou po rohovom kope Tomáš Souček. Domáci však dokázali rýchlo zareagovať a Modrič z pokutového kopu prinavrátil „šachovnicovým“ tesný náskok. Chorváti už potom totálne ovládli zápas. Gólové poistky pridali Ivan Perišič, z penalty Ante Budimir a po skvostnej prihrávke Modriča strelil svoj druhý gól Kramarič.Belgičania mali v Bruseli proti Walesu v úvode navrch a za necelú polhodinu si vytvorili trojgólový náskok. Ten však premárnili, keď Harry Wilson z penalty ešte do prestávky znížil a v druhom dejstve pridali hostia ďalšie dva góly. Domáci napokon vydreli tesný triumf, v 81. minúte ešte zrušil Romeluovi Lukakuovi jeho druhý gól VAR, o sedem minút neskôr ale rozhodol Kevin De Bruyne.Zaváhanie Walesu využili hráči Severného Macedónska, ktorí vyhrali v Kazachstane 1:0 gólom Aleksandara Trajkovského z 33. minúty a s ôsmimi bodmi sa dostali na čelo tabuľky. Wales zaostáva o bod, tretie je so 4 bodmi Belgicko, ktoré však odohralo o dva zápasy menej ako konkurenti. Duel v Astane viedol slovenský rozhodca Filip Glova, ktorému na čiarach asistovali krajania Daniel Poláček a Peter Bednár. Štvrtým rozhodcom bol Peter Kráľovič, systém VAR mali na starosti Martin Dohál s asistentom Borisom Marhefkom.Taliani si po „výbuchu“ v Nórsku (0:3) napravili chuť, keď v Reggio Emilia zdolali Moldavsko 2:0 a zaknihovali svoje prvé víťazstvo v prebiehajúcej kvalifikácii. Skórovali Giacomo Raspadori a Andrea Cambiaso. Zápas bol rozlúčkovým pre trénera „azúrových“ Luciana Spallettiho, ktorého Talianska futbalová federácia (FICG) už cez víkend informovala, že s ním ďalej na lavičke národného tímu nepočíta. Na čele tabuľky zostávajú bez straty „kvetinky“ Nóri, ich tesný triumf v Estónsku zariadil kanonier Erling Haaland.