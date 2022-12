Chorváti v osemfinále MS vyradili Japonsko v rozstrele

MS osemfinále:

Japonsko - Chorvátsko 1:1 pp (1:1, 1:0), 1:3 v rozstrele z 11 m



Góly: 43. Maeda – 56. Perišič. ŽK: Kovačič, Barišič (obaja Chorvátsko). Rozhodovali: Elfath – Parker, Atkins (všetci USA), 42.523 divákov.

rozstrel z 11 m: Minamino nedal, Vlašič 0:1, Mitoma nedal, Brozovič 0:2, Asano 1:2, Livaja nedal, Jošida nedal, Pašalič 1:3



Japonsko: Gonda - Tomijasu, Jošida, Taniguči – Ito, Endo, Morita (106. Tanaka), Nagatomo (64. Mitoma) – Doan (87. Minamino), Maeda (64. Asano), Kamada (75. Sakai)

Chorvátsko: Livakovič - Juranovič, Lovren, Gvardiol, Barišič - Kovačič (99. Vlašič) , Brozovič, Modrič (99. Majer) - Kramarič (68. Pašalič), Petkovič (62. Budimir, 106. Livaja), Perišič (106. Oršič)

Al Wakra 5. decembra (TASR) – Futbalisti Chorvátska postúpili do štvrťfinále MS v Katare. Vicemajstri sveta zdolali v osemfinále Japonsko 3:1 v jedenástkovom rozstrele, keď sa duel v riadnom hracom čase i po predĺžení skončil nerozhodne 1:1. Hrdinom Chorvátov bol brankár Dominik Livakovič, ktorý zneškodnil tri pokusy súpera z bieleho bodu.Prvé predĺženie na prebiehajúcom svetovom šampionáte prišlo až v piatom osemfinále. Chorváti ho absolvovali v troch zo štyroch predchádzajúcich stretnutí vo vyraďovacej fáze MS. Pri víťazstve si pripísal šiesty gól na svetovom šampionáte Ivan Perišič a vyrovnal tak reprezentačný rekord Davora Šukera. V boji o semifinále sa Chorváti stretnú s úspešnejším z duelu medzi Brazíliou a Kórejskou republikou.V úvode zápasu sa dostali pred súperovu bránu ako prví Japonci, keď pohrozili z dvoch štandardných situácií. Na druhej strane mohol preveriť Gondu po zaváhaní japonskej obrany Kramarič, no Perišičov center nedokázal poslať v skrumáži do priestoru brány. Chorvátsko dostalo súpera na niekoľko minút pod tlak po nečkanej akcii Petkoviča v 26. minúte a Japonci sa nemohli nejaký čas dostať naspäť do tempa. Podarilo sa im to krátko pred prestávkou – previedli niekoľko vydarených kombinácií a skórovali z rohového kopu. Doan rozohral na krátko, nasledoval centroval do ohňa a odrazenú loptu poslal z hranice päťky prudkou strelou do siete Maeda. Gól musel dodatočne prejsť kontrolou systému VAR.Chorvátom sa spočiatku druhého dejstva nedarilo zareagovať na gól do šatne – nevychádzali im kombinácie. V 56. minúte však nečakane premenil Lovrenov center Perišič, ktorý úspešne hlavičkoval do pravého horného rohu z trinástich metrov. Japonci zareagovali zvýšeným tlakom – chvíľu po vyrovnaní pohrozil strelou z diaľky Endo a krátko na to poslal ešte nebezpečnejší pokus spoza šestnástky chorvátsky kapitán Modrič. Do konca riadneho hracieho času boli oba tímy opatrné, mali nádejne rozohrané akcie, no bližšie pred bránu sa dostať nedokázali. Nebezpečnejšiu strelu vyslal z diaľky len Perišič a jeho pokus tečoval na roh Tomijasu.Rovnaký obraz pokračoval aj na začiatku predĺženia. Dlho neprichádzalo k výraznejším akciám, no krátko pred koncom prvej polovice vyslal Mitoma z hranice pokutového územia nebezpečnú strelu, ktorú Livakovič vyrazil pred seba. Jedenástkový rozstrel mohol ešte odvrátiť Majer, jeho prízemná strela však tesne minula bránku.V rozstrele podržal Chorvátov Livakovič, keď zneškodnil úvodné dva pokusy Minamina a Mitomu. Jeho náprotivok Gonda si naopak neporadil s pokusmi Vlašiča ani Brozoviča. Priebeh trochu zdramatizovala žrď Livaju a gól Asana, no vo štvrtej sérii definitívne rozhodol Pašalič.