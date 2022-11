Chorváti zdolali Kanadu 4:1 v F-skupine, Kramarič bol dvojgólový

F-skupina - 2. kolo:



Chorvátsko - Kanada 4:1 (2:1)



Góly: 36. a 70. Kramarič, 44. Livaja, 90.+4 Majer - 2. Davies. ŽK: Lovren, Modrič - Buchanan, Miller. Rozhodovali: Matonte - Taran, Soppi (všetci Urug.), 44.374 divákov.



Chorvátsko: Livakovič - Juranovič, Lovren, Gvardiol, Sosa - Modrič (86. Pašalič), Brozovič, Kovačič (86. Majer) - Livaja (60. Petkovič), Kramarič (72. Vlašič), Perišič (86. Oršič)



Kanada: Borjan - Johnston, Vitoria, Miller - Laryea (62. Hoilett), Hutchinson (72. Adekugbe), Eustaquio (46. Kone), Davies - Buchanan, Larin (46. Osorio), David (72. Cavallini)



tabuľka:



1. Chorvátsko 2 1 1 0 4:1 4



2. Maroko 2 1 1 0 2:0 4



3. Belgicko 2 1 0 1 1:2 3



4. Kanada 2 0 0 1 1:5 0



Al Raján 27. novembra (TASR) - Futbalisti Chorvátska zvíťazili v nedeľňajšom zápase F-skupiny na MS v Katare nad Kanadou 4:1. Úradujúci vicemajstri sveta prehrávali v Al Rajáne po bleskovom góle Alphonsa Daviesa, ešte v prvom polčase sa im však podarilo otočiť skóre. Strelecky sa presadili Andrej Kramarič a Marko Livaja, po zmene strán zaznamenal Kramarič svoj druhý gól v zápase a skóre uzavrel Lovro Majer.Chorváti sa vyšvihli na prvé miesto tabuľky pred rovnako štvorbodové Maroko. Belgicko, ktoré v prvom nedeľňajšom zápase "efka" prehralo s Marokom 0:2, je tretie s tromi bodmi. Na poslednom štvrtom mieste tabuľky figuruje bez bodu Kanada, ktorá prišla o možnosť bojovať o postup do osemfinále.Vo štvrtok 1. decembra sú v jednotnom čase 16.00 SEČ na programe záverečné zápasy F-skupiny. V európskom šlágri nastúpia Chorváti proti Belgicku, Kanada sa stretne s Marokom.Kanada sa už v 2. minúte ujala vedenia po rýchlej akcii, ktorá sa začala u brankára Borjana. Ten vykopol loptu na súperovu polovicu na Larina, ktorý ju posunul Buchananovi a po jeho centri sa Davies presadil dôraznou hlavičkou medzi tieňovo brániacimi chorvátskymi stopérmi - 0:1. Pre Kanadu to bol prvý gól pri jej druhej účasti na MS. Chorvátov tento moment na dlhší čas zaskočil a ich ofenzívne snaženie sprevádzal kŕč. K typickej hre sa dostali až v druhej polovici prvého polčasu. Prvýkrát vážnejšie pohrozili v 22. minúte, keď sa pred Borjanom ocitol Livaja, ale v páde nedosiahol na loptu. Chorvátom sa podarilo vyrovnať po individuálnej akcii Kramariča, lenže jeho gól pre tesný ofsajd neplatil. Neujala sa ani strela aktívneho Livaju, ktorú Borjan vyrazil na roh. Preťažená obrana Kanady však napokon do polčasu kapitulovala a to dvakrát. V 36. minúte Perišič našiel finálnou prihrávkou Kramariča, ktorý krížnou strelou z hranice malého vápna nedal Borjanovi šancu. Tesne pred odchodom do šatní skóroval Livaja prízemnou strelou k žrdi - 2:1.Kanaďania nastúpili do druhého polčasu s dvojicou nových hráčov. Jeden z nich Osorio mohol v 49. minúte vyrovnať, jeho technický pokus spoza šestnástky iba tesne minul pravú žrď chorvátskej bránky a o chvíľu neskôr Buchananov vyrazil Livakovič končekmi prstov na roh. Medzitým mal na opačnej strane ihriska gól na kopačke po Modričovej prihrávke Kramarič, skvelým zákrokom však Borjan podržal svoj tím. Chorváti vytvárali neustále hrozby so zámerom definitívne rozhodnúť. Podarilo sa im to v 70. minúte, keď si Kramarič po prihrávke Perišiča spracoval loptu a ľavačkou ju pomedzi nohy brániaceho hráča poslal do siete - 3:1. S ľahkosťou hrajúci Chorváti sa bavili futbalom, štvrtý gól takmer pridal Perišič, ale Borjan mu prekazil radosť reflexívnym zákrokom nohou. V nadstavenom čase mohol znížiť Hoilett, ale jeho pokus minul chorvátsku bránu. Posledné slovo mali Chorváti, Miller ako posledný brániaci hráč stratil loptu a brejkovú situáciu zakončil Majer strelou pod brvno - 4:1.Andrej Kramarič, autor dvoch gólov Chorvátska: "."Alphonso Davies, autor gólu Kanady: "."