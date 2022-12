Chorváti získali bronz po víťazstve nad Marokom 2:1

o 3. miesto:



Chorvátsko - Maroko 2:1 (2:1)



Góly: 7. Gvardiol, 42. Oršič - 9. Dari. Rozhodovali: Al-Jassim - Al Marri, Al Maqaleh (všetci Kat.), ŽK: Ounahi, Amallah, 44.137 divákov.



Chorvátsko: Livakovič - Stanišič, Šutalo, Gvardiol, Perišič - Majer (66. Pasalič), Modrič, Kovačič, Oršič (90.+5 Jakič) - Kramarič (61. Vlašič), Livaja (66. Petkovič) Maroko: Bounou - Hakimi, El-Yamiq (66. Amallah), Dari (64. Benoun), Attyat-Allah - Amrabat - El Khannous (56. Ounahi), Sabiri (46. Chair) - Ziyech, En-Nesyri, Boufal (64. Zaraoury)

Dauha 17. decembra (TASR) - Futbalisti Chorvátska získali bronzové medaily na MS v Katare. V sobotňajšom zápase o 3. miesto zdolali Maroko 2:1 po góloch Joška Gvardiola a Mislava Oršiča v prvom polčase. Za Maroko vyrovnal na priebežných 1:1 Achraf Dari. Pre Chorvátov je to historicky tretí cenný kov z MS, na predošlom šampionáte v roku 2018 získali striebro, bronz majú aj z MS 1998.Maroko sa stalo prvým tímom z Afriky, ktorý sa dostal do semifinále MS, a konečné 4. miesto je pre krajinu najväčší úspech v histórii.Svetový šampionát v Katare vyvrcholí nedeľňajším finále, v ktorom sa od 16.00 SEČ stretnú Argentína a Francúzsko.Prvý polčas, predovšetkým úvodná desaťminútovka, priniesol viacero zaujímavých momentov, prvý z nich už v 3. minúte. Riskantnú rozohrávku Maroka zavŕšil brankár Bounou, ktorý z ostrého uhla takmer poslal loptu do vlastnej bránky. V 7. minúte už Chorváti išli do vedenia, keď po priamom kope predviedli peknú kombináciu. Majer poslal centrovanú loptu do šestnástky na Perišiča, ktorý hlavou prihral na nepokrytého Gvardiola a ten taktiež hlavou prekonal Bounoua - 1:0. Chorvátsky náskok však vydržal iba dve minúty. Aj Maročania gólovo udreli po priamom kope, keď loptu do vlastného pásma hlavou stečoval Majer a Dari zvíťazil v hlavičkovom súboji - 1:1. Modrič v 24. minúte vyzvŕtal súpera na hranici šestnástky, dostal sa k strele spoza hráčov, no Bounou sa nenechal prekvapiť. Chorváti boli v prvom polčase aktívnejší, viac sa tlačili do ofenzívy a v 42. minúte im tesný náskok vrátil Oršič. Maročania najskôr pred šestnástkou zastavili ofenzívnu akciu Chorvátov, okamžite však prišli o loptu, ku ktorej sa po Livajovej prihrávke dostal Oršič a technickou strelou k vzdialenejšej žrdi obstrelil Bounoua - 2:1.Krátko po zmene strán sa Oršič dostal k ďalšej strele z nebezpečnej vzdialenosti, ale Maročania loptu stečovali na roh. Chorváti v druhom polčase kontrolovali tesný náskok, ale Maročanom nechýbala snaha o ofenzívu. V 74. minúte sa Gvardiol dostal do šestnástky súpera, po súboji s Amrabatom spadol, ale napriek chorvátskym protestom z toho nebol pokutový kop. Vzápätí mohlo platiť nedáš-dostaneš, keď Chorváti nedostali centrovanú loptu do bezpečia, nepokrytý El-Nesyri sa dostal do šance, ale brankár Livakovič podržal svoj tím. Gólovú poistku mohol priniesť Kovačič, ktorý sa v 87. minúte uvoľnil v pokutovom území, no ľavačkou tesne minul žrď. Záverečná snaha Maroka o vyrovnanie priniesla hlavičku En-Nesyriho, ktorý poslal loptu tesne nad bránku.