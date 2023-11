Chorváti zvíťazili v Lotyšsku a priblížili sa postupu na ME

kvalifikácia ME 2024 - 9. kolo:

D-skupina:



Lotyšsko - Chorvátsko 0:2 (0:2)

Góly: 7. Majer, 16. Kramarič



Arménsko - Wales 1:1 (1:1)

Góly: 5. Zelarayan - 45.+2. Tiknizjan (vlastný)



I-skupina:



Bielorusko - Andorra 1:0 (0:0)

Gól: 83. Laptev

/hralo sa v Budapešti/

Bratislava 18. novembra (TASR) - Futbalisti Chorvátska zvíťazili v sobotňajšom zápase kvalifikácie ME 2024 v Lotyšsku 2:0 a priblížili sa k postupu na šampionát. V tabuľke D-skupiny poskočili na 2. priečku o dva body pred Wales, ktorý remizoval na pôde Arménska 1:1.Chorváti potvrdili úlohu favorita a od úvodu si išli po tri body. Už v úvodnej dvadsaťminútovke skórovali Lovro Majer a Andrej Kramarič. Chorváti nastúpia na záver kvalifikácie doma proti Arménom. Pre istotu postupu potrebujú zvíťaziť, keďže majú horšie vzájomné zápasy s Walesom. Mužstvo z Britských ostrovov v utorok hostí lídra skupiny a už istého účastníka šampionátu Turecko.Arméni mohli v prípade triumfu nad Walesom zostať v hre o účasť na šampionáte a vyzvať Chorvátov v priamom súboji o postup, no nestane sa tak. Domáci sa v Jerevane rýchlo dostali do vedenia, keď sa v 5. minúte po rohovom kope presadil argentínsky rodák Lucas Zelarayan. Tesne pred prestávkou však Wales vyrovnal, keď si po dlhom aute do šestnástky zrazil loptu do vlastnej siete Nair Tiknizjan.