Chorvátku Fettovú predbežne suspendovali za doping

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvadsaťdeväťročná Fettová, ktorá je momentálne na 189. mieste svetového rebríčka WTA, má právo podať odvolanie na Nezávislý tribunál Medzinárodnej tenisovej federácie.

Bratislava 23. januára (TASR) - Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA) predbežne suspendovala Chorvátku Janu Fettovú za doping. Podľa piatkového vyjadrenia ITIA sa v jej vzorke našli stopy po troch zakázaných látkach.

Dvadsaťdeväťročná Fettová, ktorá je momentálne na 189. mieste svetového rebríčka WTA, má právo podať odvolanie na Nezávislý tribunál Medzinárodnej tenisovej federácie. Informovala o tom agentúra AP.
