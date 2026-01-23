< sekcia Šport
Chorvátku Fettovú predbežne suspendovali za doping
Dvadsaťdeväťročná Fettová, ktorá je momentálne na 189. mieste svetového rebríčka WTA, má právo podať odvolanie na Nezávislý tribunál Medzinárodnej tenisovej federácie.
Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA) predbežne suspendovala Chorvátku Janu Fettovú za doping. Podľa piatkového vyjadrenia ITIA sa v jej vzorke našli stopy po troch zakázaných látkach.
Dvadsaťdeväťročná Fettová, ktorá je momentálne na 189. mieste svetového rebríčka WTA, má právo podať odvolanie na Nezávislý tribunál Medzinárodnej tenisovej federácie. Informovala o tom agentúra AP.
