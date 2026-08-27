Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. august 2026Meniny má Silvia
< sekcia Šport

Chorvátky zdolali Čiernu Horu 3:2 a idú ďalej, Slovenky nepostúpili

.
Na snímke chorvátske hráčky. Foto: TASR/AP

Večerný súboj Francúzska a Švédska (19.00) v „céčku“ rozhodoval o konečnom umiestnení na 2. a 3. mieste, víťazkami skupiny sa v predstihu stali stopercentné Talianky.

Autor TASR
Göteborg 27. augusta (TASR) - Slovenské volejbalistky nepostúpili do osemfinále na ME 2026 a svoje účinkovanie vo švédskom Göteborgu ukončili v základnej C-skupine. Rozhodlo o tom víťazstvo Chorvátska nad Čiernou Horou 3:2. Chorvátky tak doplnili postupujúce Švédky, Francúzky a Talianky. Slovenky obsadili v skupine nepostupové 5. miesto.

Slovenské reprezentantky nenadviazali na postup zo základnej skupiny z rokov 2019 a 2023. Na kontinentálnom šampionáte štartovali siedmy raz a štvrtýkrát za sebou. Na tom tohtoročnom sa im nepodarí obhájiť 10. miesto spred troch rokov, teda zatiaľ najlepšie v histórii. Zápasy v skupinách sa ukončia v piatok.

Večerný súboj Francúzska a Švédska (19.00) v „céčku“ rozhodoval o konečnom umiestnení na 2. a 3. mieste, víťazkami skupiny sa v predstihu stali stopercentné Talianky.



D-skupina (Göteborg)

Chorvátsko - Čierna Hora 3:2 (-21, 20, -22, 14, 8)
.

Neprehliadnite

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

ŠIPOŠ: Cieľom Hnutia Slovensko je, aby sa bez nás nedala zložiť vláda

Vláda: Národnú radu by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním