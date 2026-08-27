< sekcia Šport
Chorvátky zdolali Čiernu Horu 3:2 a idú ďalej, Slovenky nepostúpili
Večerný súboj Francúzska a Švédska (19.00) v „céčku“ rozhodoval o konečnom umiestnení na 2. a 3. mieste, víťazkami skupiny sa v predstihu stali stopercentné Talianky.
Autor TASR
Göteborg 27. augusta (TASR) - Slovenské volejbalistky nepostúpili do osemfinále na ME 2026 a svoje účinkovanie vo švédskom Göteborgu ukončili v základnej C-skupine. Rozhodlo o tom víťazstvo Chorvátska nad Čiernou Horou 3:2. Chorvátky tak doplnili postupujúce Švédky, Francúzky a Talianky. Slovenky obsadili v skupine nepostupové 5. miesto.
Slovenské reprezentantky nenadviazali na postup zo základnej skupiny z rokov 2019 a 2023. Na kontinentálnom šampionáte štartovali siedmy raz a štvrtýkrát za sebou. Na tom tohtoročnom sa im nepodarí obhájiť 10. miesto spred troch rokov, teda zatiaľ najlepšie v histórii. Zápasy v skupinách sa ukončia v piatok.
Večerný súboj Francúzska a Švédska (19.00) v „céčku“ rozhodoval o konečnom umiestnení na 2. a 3. mieste, víťazkami skupiny sa v predstihu stali stopercentné Talianky.
Slovenské reprezentantky nenadviazali na postup zo základnej skupiny z rokov 2019 a 2023. Na kontinentálnom šampionáte štartovali siedmy raz a štvrtýkrát za sebou. Na tom tohtoročnom sa im nepodarí obhájiť 10. miesto spred troch rokov, teda zatiaľ najlepšie v histórii. Zápasy v skupinách sa ukončia v piatok.
Večerný súboj Francúzska a Švédska (19.00) v „céčku“ rozhodoval o konečnom umiestnení na 2. a 3. mieste, víťazkami skupiny sa v predstihu stali stopercentné Talianky.
D-skupina (Göteborg)
Chorvátsko - Čierna Hora 3:2 (-21, 20, -22, 14, 8)
Chorvátsko - Čierna Hora 3:2 (-21, 20, -22, 14, 8)