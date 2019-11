Chorvátov trápi slabá minutáž opôr, Rebič vraj pribral päť kíl

Bratislava 9. novembra (TASR) – Týždeň pred zápasom futbalovej kvalifikácie ME 2020 Chorvátsko - Slovensko v Rijeke sa v tíme domáceho favorita rozoberá slabá klubová minutáž viacerých opôr. Periodikum Večernji list poukázalo na to, že viacerí hráči zo základnej jedenástky tímu trénera Zlatka Daliča v tejto sezóne nehrávajú, resp. hrávajú málo.



"Asi najhoršia je situácia týkajúca sa útočníka Anteho Rebiča, ktorý v lete prestúpil z Eintrachtu Frankfurt do AC Miláno,“ upozornil denník na svojom webe. "V uplynulých šiestich dueloch Serie A zostal štyrikrát len na lavičke, vo zvyšných dvoch hral 10 resp. 54 minút,“ dodal. Podľa denníka sa v talianskych médiách špekuluje i o tom, že po prestupe do AC Rebič pribral päť kíl, čo jeho pozíciu rozhodne nevylepšilo.



Ani Ivan Perišič, ktorý pred sezónou putoval opačným smerom z talianskeho Interu Miláno do nemeckého Bayernu Mníchov, pravidelne nehráva. Podľa chorvátskych novín odohral Perišič zatiaľ necelú tretinu z plnej zápasovej minutáže. „Situácia sa môže zhoršiť po odchode trénera Nika Kovača, keďže Perišič prišiel na jeho naliehanie,“ upozornil vecernji.hr.



Optimálna nie je ani pozícia Ivana Rakitiča v Barcelone. "Rakitič bude naďalej bojovať o miesto v zostave "blaugranas", ale ak sa situácia nezmení, pravdepodobne odíde už počas zimy,“ skonštatovali chorvátske noviny, pričom pripomenuli záujem Juventusu Turín i Interu Miláno.



V inej situácii je útočník Andrej Kramarič. V nemeckom Hoffenheime má pevné miesto, no trápia ho zdravotné problémy. Tie boli dôvodom jeho absencie v septembrovom zápase v Trnave, v ktorom Chorváti triumfovali 4:0. "Momentálne ho sužuje bolesť kolena a je možné, že sa neobjaví ani v druhom zápase proti Slovákom,“ uviedol denník.



Večernji list však i v tejto situácii upozorňuje, že napriek problémom má Dalič z čoho vyberať. Môže poskladať zostavu, ktorá dokáže splniť cieľ – teda získať aspoň bod, ktorý by Chorvátom zaistil postup na Majstrovstvá Európy. "Sú tu predsa Barišič, Vlašič, či Petkovič," naznačil chorvátsky denník.