Chorvátska výškarka Vlašičová definitívne ukončila kariéru

Záhreb 19. februára (TASR) - Dvojnásobná majsterka sveta v skoku do výšky Blanka Vlašičová v piatok oficiálne ukončila atletickú kariéru. Tridsaťsedemročnú Chorvátku už dlhšiu dobu trápili problémy s achilovkami.



Vlašičová zaznamenala naposledy významnejší úspech na olympiáde v Riu de Janeiru, kde získala bronz. "Snažila som si vyliečiť zranenia. Štyri roky som dúfala, že opäť budem stáť pred latkou a budem vyzývať samu seba. Uplynulé roky však priniesli iba nespočetné rehabilitácie, liečenia, nádej a sklamania. Môj čas nadišiel, som s tým úplne zmierená," uviedla Chorvátka podľa AFP.



V rokoch 2007 a 2009 vybojovala Vlašíčová titul svetovej šampiónky. Z OH má v zbierke okrem bronzu z Ria aj striebro z Pekingu. V roku 2010 jej udelili ocenenie pre najlepšiu atlétku na svete. Jej osobný rekord je 208 cm, čo je druhý najlepší výkon histórie, o centimeter za Bulharkou Stefkou Kostadinovovou. V roku 2006 skočila na Banskobystrickej latke 205 cm a držala rekord podujatia až do tohto roka, keď ju o centimeter preskočila Ukrajinka Jaroslava Mahučichová.