Chorvátske hádzanárky zdolali Paraguaj 30:17 a zabojujú o 25. miesto
Rozhodli o tom vo svojom treťom zápase I. skupiny o Prezidentský pohár, v ktorom zdolali hráčky Paraguaja 30:17 a v tabuľke obsadili prvú priečku.
Autor TASR,aktualizované
's-Hertogenbosch/Rotterdam 8. decembra (TASR) - Chorvátske a čínske hádzanárky zabojujú o Prezidentský pohár na MS v Nemecku a Holandsku. Chorvátky si v pondelok poradili s hráčkami Paraguaja 30:17 a suverénne ovládli tabuľku I. skupiny. V II. skupine triumfovali po troch víťazstvách v rade aj Číňanky, ktoré na záver zdolali Kubánky 34:30.
V III. skupine hlavnej fázy v Rotterdame sa s turnajom víťazne rozlúčila Argentína, ktorá zdolala Tunisko tesne 30:29. V rovnakej skupine prehrali Rakúšanky štvrtý duel za sebou, keď podľahli Poľkám 30:35. Istý postup už mali hráčky Francúzska aj Holandska, ktoré večer čakal súboj o prvé miesto tabuľky.
MS žien v Nemecku a Holandsku:
hlavná fáza
III. skupina (Rotterdam/Hol.):
Tunisko - Argentína 29:30 (10:17)
Poľsko - Rakúsko 35:30 (17:18)
Prezidentský pohár (o 25.-32. miesto)
I. skupina ('s-Hertogenbosch/Hol.):
Paraguaj - Chorvátsko 17:30 (11:14)
Irán - Uruguaj 16:27 (8:16)
tabuľka:
1. Chorvátsko 3 3 0 0 102:51 6*
2. Paraguaj 3 2 0 1 73:79 4**
3. Uruguaj 3 1 0 2 72:73 2***
4. Irán 3 0 0 3 45:98 0****
* - postup do boja o 25. miesto
** - postup do boja o 27. miesto
*** - postup do boja o 29. miesto
**** - postup do boja o 31. miesto
II. skupina ('s-Hertogenbosch/Hol.):
Kazachstan - Egypt 18:30 (8:13)
Čína - Kuba 34:30 (17:15)
tabuľka:
1. Čína 3 3 0 0 101:92 6*
2. Egypt 3 1 1 1 88:79 3**
3. Kuba 3 1 1 1 85:88 3***
4. Kazachstan 3 0 0 3 76:91 0****
* - postup do boja o 25. miesto
** - postup do boja o 27. miesto
*** - postup do boja o 29. miesto
**** - postup do boja o 31. miesto
