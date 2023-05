Chorvátskeho kouča Juriča z FC Turín urážali fanúšikovia Spezie

Miláno 28. mája (TASR) - Chorvátsky futbalový tréner Ivan Jurič z FC Turín sa stal obeťou rasistických urážok v talianskej Serii A. K incidentu prišlo v sobotnom dueli na pôde Spezie, v ktorom jeho tím uspel 4:0. Fanúšikovia domácich nazvali v pokrikoch Juriča "cigánom" a rozhodca preto dokonca na chvíľu prerušil zápas.



Taliansky výraz "Zingaro" často používa časť futbalových priaznivcov na Apeninskom polostrove ako rasovú nadávku pre hráčov z Balkánu a východnej Európy, bez ohľadu na ich etnický pôvod.



"Hoci to boli bežné urážky, po chvíli to začalo byť naozaj nepríjemné. Rozhodca síce upokojil situáciu, ale aj tak som mal veľmi zlý pocit. To čo sa udialo, nie je v poriadku. Ak sa takéto veci dejú, väčšinou nechcete reagovať. To je moja predstava, nerobiť problémy. Ale po čase sa tieto urážky stanú jednoducho neznesiteľné," reagoval bezprostredne po zápase Jurič pre agentúru AFP.