Chorvátski basketbalisti sa zapojili do bitky v nočnom bare v Aténach

Atény 9. júla (TASR) - Chorvátski basketbalisti sa po prehre s Gréckom vo finále turnaja olympijskej kvalifikácie postarali o rozruch. Viacerí reprezentanti zostali až do ranných hodín v nočnom bare v Alimos na predmestí Atén, kde sa zaplietli do bitky.



Chorvátom sa nepodarilo prebojovať na OH 2024 v Paríži, keď v rozhodujúcom dueli na kvalifikačnom turnaji v Pireu podľahli domácim Grékom 69:80. Po zápase, ešte pred odchodom hráčov do svojich klubov, sa rozhodli stráviť nejaký čas spolu a vydali sa do jedného z aténskych nočných barov. Tam sa zaplietli do incidentu, ktorý zachytili svedkovia na mobiloch. Do šarvátky sa zapojili Ivica Zubac, hráč klubu NBA Los Angeles Clippers, kapitán národného tímu Dario Šarič z Denveru Nuggets i ďalší nemenovaní hráči. Bitku ukončil až zásah bezpečnostnej služby. Zubac so Šaričom následne opustili bar. Nie je známe, čo bolo príčinou, ktorá vyvolala bitku, podľa TMZ Sports polícia zrejme nebola privolaná.



K incidentu sa v utorok vyjadrila aj Chorvátska basketbalová federácia (HKS). "Niektorí z hráčov sa stali najprv terčmi verbálneho a následne aj fyzického útoku a boli nútení sa brániť. Bol to krátky incident, ktorý ukončil zásah bezpečnostnej služby," uviedla HKS vo svojom stanovisku, z ktorého citovala agentúra Hina.