Chorvátsko remizovalo s Albánskom, v 90+5.min vyrovnal Gjasula

ME B-skupina, 2. kolo:

Chorvátsko - Albánsko 2:2 (0:1)



Gól: 74. Kramarič, 76. Gjasula (vl.) - 11. Laci, 90.+5 Gjasula. Rozhodovali: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.), ŽK: Ivušič (mimo ihr.) - Hysaj, Daku, Gjasula, 46.784 divákov.



Chorvátsko: Livakovič - Juranovič, Šutalo, Gvardiol, Perišič (84. Sosa) - Modrič, Brozovič (46. Mario Pašalič), Kovačič - Majer (46. Sučič), Petkovič (69. Budimir), Kramarič (84. Baturina)

Albánsko: Strakoša - Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj - Asilani, Ramadani (85. Hoxha), Laci (73. Gjasula) - Asani (64. Seferi), Manaj (85. Daku), Bajrami

Hamburg 19. júna (TASR) - Futbalisti Chorvátska a Albánska remizovali 2:2 v stredajšom zápase 2. kola B-skupiny ME v Nemecku. Na štadióne v Hamburgu viedli Albánci po prvom polčase 1:0, keď sa v 11. minúte presadil Qazim Laci. V druhom dejstve Chorváti otočili skóre dvomi presnými zásahmi v rozmedzí od 74. do 76. minúty, keď sa presadil Andrej Kramarič a Klaus Gjasula si nešťastne strelil vlastný gól. Ten istý hráč však v piatej minúte nadstaveného času rozhodol o konečnej remíze. Pre oba tímy to boli prvé body na šampionáte.Chorváti uzavrú účinkovanie v základnej skupine zápasom proti Taliansku, ktorý je na programe v pondelok 24. júna o 21.00 h v Lipsku. Albánci nastúpia v rovnakom čase v Düsseldorfe proti Španielsku.Favorizovaní Chorváti si chceli po prehre 0:3 so Španielskom napraviť chuť, no výkonom v prvom polčase príliš nenadchli. V úvode mali náznaky ofenzívnych akcií, no od 11. minúty prehrávali. Šutalov nevydarený odkop vyústil do centra Asaniho, ktorý hlavou usmernil do brány Laci - 0:1. O štyri minúty neskôr mohol Bajrami pridať druhý gól svojho tímu, ale prízemnou strelou tesne minul bránu. Albánci sa prezentovali organizovanou hrou, viackrát sa dostali do nádejných ofenzívnych akcií, no hrozili aj Chorváti. Majer našiel centrom v 26. minúte Petkoviča, ktorý sa tiesnený dostal k hlavičke, no loptu poslal nad bránu. Po polhodine hry sa po chybe "šachovnicových" dostal do veľkej šance Asani, ale brankár Livakovič zmaril jeho strelu zblízka. Zahanbiť sa nedal ani brankár Albáncov Strakoša, ktorý v 36. minúte zmaril priamy kop Modriča. Zaujímavé dianie prvého polčasu uzavrel zákrok Livakoviča po nebezpečnej hlavičke Manaja.Chorváti zareagovali na nevýrazný prvý polčas dvomi striedaniami a nový hráč na ihrisku Sučič päť minút po zmene strán neuspel v sľubnej šanci proti Strakošovi. Chorváti boli v druhom dejstve aktívnejší, snažili sa o streľbu a v 74. minúte vyrovnali, keď Kramarič strelou z voleja v šestnástke prekonal Strakošu - 1:1. Nerozhodný stav vydržal iba dve minúty, keďže akcia Budimira so Sučičom, ktorý zakončil z predbránkového priestoru, sa po odraze lopty od albánskeho hráča Gjasulu skončila jeho vlastným gólom - 2:1. V 88. minúte mohol Modrič pridať gólovú poistku, no jeho strela k pravej žrdi tesne minula bránu. V piatej minúte nadstaveného času Albánci využili viacero zaváhaní v defenzíve súpera. Po prihrávke do šestnástky sa k strele dostal nepokrytý Gjasula a vyrovnal na 2:2. Šancu rozhodnúť o chorvátskom víťazstve krátko na to nevyužil Kovačič, ktorého strelu zmaril Strakoša.1. Španielsko 1 1 0 0 3:0 32. Taliansko 1 1 0 0 2:1 33. Albánsko 2 0 1 1 3:4 14. Chorvátsko 2 0 1 1 2:5 1