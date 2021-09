Chorvátsko zdolalo Slovinsko 3:0 a vedie skupinu

Európska kvalifikácia MS 2022:



H-skupina:



Moskva



Rusko - Malta 2:0 (1:0)

Góly: 10. Smolov, 84. Zelimchan Bakajev (z 11 m)



Rusko: Guilherme – Kuzjajev, Divejev, Osipenko, V. Karavajev – Jerochin (46. Zobnin), Barinov, Al. Mirančuk (58. Samošnikov) – Jonov (79. Žemaletdinov), Smolov (71. A. Zabolotnyj), Zacharjan (46. Zelimchan Bakajev)

Malta: Bonello – Z. Muscat, Agius (86. Shaw), S. Borg – Attard (75. Dimech), S. Pisani (66. T. Caruana), Teuma (86. N. Muscat), Camenzuli – J. Mbong, P. Mbong – Montebello (66. Satariano)



Split



Chorvátsko - Slovinsko 3:0 (1:0)

Góly: 33. Livaja, 66. Pašalič, 90.+4 Vlašič



Chorvátsko: Ivušič – Juranovič, Lovren (78. Čaleta-Car), D. Vida, Barišič – Brozovič, Kovačič (78. Ivanušec) – Pašalič, Livaja (60. Vlašič), Perišič (87. Čolak) – Kramarič (78. Oršič)

Slovinsko: Oblak – Stojanović (89. Zahovič), Bijol, M. Mevlja, Balkovec (67. Jurčevič) – Gnezda Čerin, Stankovič (67. Skubič), Kurtič, Lovrič – Iličič (56. Mlakar), Šeško (67. Šporar)



A-skupina:



Baku



Azerbajdžan - Portugalsko 0:3 (0:2)

Góly: 26. B. Silva, 31. Andre Silva, 75. Diogo Jota



Dublin



Írsko - Srbsko 1:1 (0:1)

Góly: 87. Milenkovič (vlastný) - 20. Milinkovič-Savič



D-skupina:



Decines-Charpieu



Francúzsko - Fínsko 2:0 (1:0)

Góly: 25. a 54. Griezmann



Zenica



Bosna a Hercegovina - Kazachstan 2:2 (0:0)

Góly: 74. Pjanič (z 11 m), 86. Menalo - 52. Kuat, 90.+5 Zajnutdinov



F-skupina:



Tórshavn



Faerské ostrovy - Moldavsko 2:1 (0:0)

Góly: 68. Olsen, 72. Vatnsdal - 84. Milinceanu



Kodaň



Dánsko - Izrael 5:0 (3:0)

Góly: 28. Poulsen, 31. Kjaer, 41. Skov Olsen, 58. Delaney, 90.+1 Cornelius



Viedeň



Rakúsko - Škótsko 0:1 (0:1)

Gól: 30. Dykes (z 11 m)



G-skupina:



Oslo



Nórsko - Gibraltár 5:1 (3:1)

Góly: 27., 39. a 90.+1 Haaland, 23. Thorstvedt, 59. Sörloth - 43. Styche



Amsterdam



Holandsko - Turecko 6:1 (3:0)

Góly: 16., 38. a 54. Depay (druhý z 11 m), 1. Klaassen, 80. Til, 90. Malen - 90.+2 Ünder. ČK: 44. Söyüncü (Tur.) po 2. ŽK



Podgorica



Čierna Hora - Lotyšsko 0:0

Bratislava 8. septembra (TASR) - Vicemajstri sveta Chorváti zvíťazili v utorňajšom domácom stretnutí "slovenskej" H-skupiny kvalifikácie futbalových MS 2022 nad Slovincami 3:0. Vďaka gólom Marka Livaju, Maria Pašaliča a Nikolu Vlašiča odplatili balkánskemu rivalovi prehru z úvodného vzájomného súboja. O skóre sa dostali na vedúcu pozíciu pred Rusko, ktoré na vlastnom ihrisku zdolalo Maltu 2:0. Slovensko je po triumfe nad Cyprom 2:0 na tretej priečke so štvorbodovým odstupom.Úradujúci svetoví šampióni Francúzi po dvoch remízach zabodovali naplno. Na domácom trávniku si poradili s Fínmi 2:0 zásluhou dvoch presných zásahov Antoinea Griezmanna. Na čele D-skupiny figurujú so sedembodovým náskokom pred Ukrajinou a Fínskom, tieto dve mužstvá však odohrali o jeden, resp. dva zápasy menej.Holandsko sa vyšvihlo na prvé miesto G-skupiny, keď doma triumfovalo nad Tureckom vysoko 6:1. Hetrikom sa prezentoval Memphis Depay. "Oranjes" vedú o skóre pred Nórskom, ktoré zvíťazilo nad Gibraltárom 5:1 aj vďaka hetriku Erlinga Brauta Haalanda. V F-skupine si naďalej suverénne počína Dánsko ako semifinalista tohtoročných majstrovstiev Európy. Uspelo aj v šiestom vystúpení, na vlastnom štadióne zdolalo Izrael presvedčivo 5:0 a s plným počtom 18 bodov je na najlepšej ceste postúpiť na záverečný turnaj MS do Kataru.Portugalci zvíťazili v Azerbajdžane 3:0 a s 13 bodmi poskočili na čelo A-skupiny. Hostia si vybudovali už v prvom polčase dvojgólový náskok zásluhou Bernarda Silvu a Andreho Silvu, v 75. minúte spečatil výsledok Diogo Jota. Portugalci nastúpili v Baku bez hviezdneho Cristiana Ronalda, ktorý chýbal pre kartový trest. Už pred sobotným prípravným zápasom s Katarom (3:1) opustil reprezentačný kemp a vrátil sa do svojho staronového klubu Manchester United, v utorok absolvoval svoj prvý tréning s "červenými diablami" po návrate na Old Trafford.