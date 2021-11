Mníchov 24. novembra (TASR) - Kamerunský futbalový reprezentant Eric Maxim Choupo-Moting mal pozitívny test na koronavírus. Útočník Bayernu Mníchov je podľa vyjadrenia predstaviteľov klubu v domácej izolácii.



Choupo-Moting už v priebehu novembra musel ísť do karantény po tom, ako bol v blízkom kontakte so spoluhráčom Nicolasom Sülem. Ten sa po prekonaní ochorenia Covid-19 v stredu opäť zapojil do tréningového procesu Bayernu. Informovala o tom agentúra AP.