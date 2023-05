Choupo-Moting po zranení opäť trénoval, možno stihne záver sezóny

Mníchov 10. mája (TASR) - Kamerunský futbalista Eric Maxim Choupo-Moting by po zranení mohol stihnúť záver sezóny v nemeckej Bundeslige. Útočník Bayernu Mníchov, ktorý pre problémy s kolenom nehral od polovice apríla, sa v stredu opäť zapojil do tréningového procesu v bavorskom klube.



Podľa agentúry DPA absolvoval Choupo-Moting časť stredajšieho tréningového programu. Zapojil sa do rozcvičky a prvých tréningových jednotiek, potom pokračoval v individuálnom tréningu na vedľajšej ploche. Tréner úradujúceho nemeckého majstra Thomas Tuchel sa nedávno vyjadril, že "to bude tesné", čo sa týka návratu 34-ročného útočníka ešte pred koncom sezóny. Choupo-Moting strelil v tomto ročníku Bundesligy desať gólov, o jeden menej ako najlepší strelci Bayernu Serge Gnabry a Jamal Musiala (obaja 11).