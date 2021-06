Berlín 4. júna (TASR) - Kamerunský futbalista Eric Maxim Choupo-Moting predĺžil zmluvu s Bayernom Mníchov do júna 2023. Informovala o tom agentúra dpa.



Tridsaťdvaročný útočník prišiel do Bayernu v októbri 2020 ako voľný hráč z Paríža St. Germain. Jeho pôvodný kontrakt mal vypršať o niekoľko týždňov.



"Môj prvý rok v Bayerne bol skvelý. Chcem nadviazať na úspešné výsledky z tohto roka a prípadne sa pokúsiť o triumf v Lige majstrov. To by bolo ideálne," povedal Choupo-Moting, ktorý v 32 zápasoch nastrieľal za Bayern deväť gólov.