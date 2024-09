Chourrautová a Prskavec zvíťazili v K1 v La Seu d´Urgell

Finále žien K1:

1. Maialen Chourrautová (Šp.) 1:40,30 min,

2. Eva Terceljová (Slo.) + 2,37 s,

3. Evy Leibfarthová (USA) + 2,39;

4. Ricarda Funková (Nem.) + 2,62;

5. Jessica Foxová (Aust.) + 2,77;

6. Gabriela Satková (ČR) + 2,79;

7. Monica Doriová (And.) + 3,47;

8. Camille Prigentová (Fr.) + 5,71;

9. Emma Vuittonová (Fr.) + 8,70;

10. Eva Pietrachová (Fr.) + 8,76;



konečné poradie:

1. Funková 252,

2. Vuittonová 244,

3. Foxová 239,

4. Terceljová 228,

5. Klaudia Zwolinska (Poľ.) 200,

6. Leibfarthová 186,

13. Soňa STANOVSKÁ (SR) 148,

Finále mužov K1:

1. Jiří Prskavec (ČR.) 87,47 sek,

2. Mathieu Desnos (Bra.) + 1,33 s,

3. Giovanni De Gennaro (Tal.) + 1,38,

4. Žiga Lin Hočevar (Slo.) + 1,52,

5. Titouan Castryck + 1,94,

6. Anatole Delassus (obaja Fr.) + 2,12,

7. Peter Kauzer (Slo.) + 3,43,

8. Finn Butcher (N.Zél.) + 5,60,

9. Xabier Ferrazzi (Tal.) + 7,95,

10. Dariusz Popiela (Poľ.) + 53,47



konečné poradie:

1. Delassus 260,

2. De Gennaro 241,

3. Kauzer 226,

4. Jakub Krejčí (ČR) 222,

5. Hočevar 210,

6. Vít Přindiš (ČR) 203,...

14. Martin HALČIN (SR) 155

La Seu d'Urgell 20. septembra (TASR) - Maialen Chourrautová a Jiří Prskavec zvíťazili vo kategórii K1 na finálovom podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v španielskom La Seu d´Urgell. Francúzska reprezentantka triumfovala v piatkovom finále časom 1:40,30 min pred druhou Slovinkou Evou Terceljovou a Američankou Evy Leibfarthovou.Tridsaťjedenročný Čech triumfoval časom 87,47 sekundy. Pre olympijského víťaza z Tokia 2020 je to prvý triumf v sezóne v tejto kategórii. Druhý finišoval Mathieu Desnos z Brazílie a tretí skončil Talian Giovanni De Gennaro (+ 1,38). Slovenskí reprezentanti Soňa Stanovská a Martin Halčin sa do finálových pretekov neprebojovali.V konečnom poradí zvíťazila medzi ženami Nemka Ricarda Funková, ktorá má na konte 252 bodov. Druhé miesto obsadila Emma Vuittonová z Francúzka s 244 bodmi a bronzová skončila Austrálčanka Jessica Foxová (239). Stanovská sa umiestnila na 13. priečke (148).Medzi mužmi celkovo triumfoval Francúz Anatole Delassus, ktorý nazbieral 260 bodov. Talian Giovanni De Gennaro skončil druhý (241) a najlepšiu trojicu uzavrel Slovinec Peter Kauzer (226). Halčin obsadil 14. miesto so 155 bodmi na konte.