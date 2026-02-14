< sekcia Šport
Chovan a Mišiak góloví, A. Nemec s troma asistenciami
Chovan odohral v aktuálnom ročníku 46 duelov, v ktorých zaznamenal 17 gólov a 20 asistencií.
Autor TASR
Toronto 14. februára (TASR) - Slovenskí hokejisti v službách Sudbury Wolves dali v rámci zámorskej OHL o sebe vedieť. Na víťazstve 4:1 nad Bramptonom Steelheads sa dvoma presnými zásahmi prezentoval útočník Ján Chovan, tri asistencie zaznamenal krídelník Adam Nemec.
Chovan odohral v aktuálnom ročníku 46 duelov, v ktorých zaznamenal 17 gólov a 20 asistencií. Nemec má po 16 stretnutiach na svojom konte šesť presných zásahov a 12 asistencií. V rovnakom stretnutí zaznamenal asistenciu na strane súpera slovenský útočník Matej Stankoven, tohtosezónnu štatistiku si vylepšil na 6 gólov a 10 prihrávok.
Gólovo sa presadil v nočných stretnutiach zo Slovákov tiež Alex Mišiak, ale Kingston Frontenacs prehrali s Kitchener Rangers 2:4. Pre slovenského krídelníka to bol jubilejný desiaty presný zásah v sezóne, okrem toho má na svojom konte 21 asistencií.
