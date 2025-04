Chovan chváli tímovú robotu Košíc, Zvolenčania ďakujú fanúšikom

Zvolen 13. apríla (TASR) – Hokejisti Košíc sa dokázali prebojovať do finále play off Tipos extraligy, keď v sobotu večer zvládli šiesty semifinálový zápas a vyhrali na ľade Zvolena presvedčivo 5:0. Odvrátili tak hrozbu siedmeho rozhodujúceho zápasu. Séria hraná na štyri víťazstvá skončila 4:2 v prospech „oceliarov“, ktorí teraz čakajú na finálového súpera. Ten vzíde z dvojice Nitra – Žilina.



„V prvom rade by som chcel dať klobúk dole pred Zvolenčanmi. Hrali výborný hokej a bojovali. Bola to vynikajúca, ťažká a vyrovnaná séria. Mohlo to byť pokojne aj na sedem zápasov. Museli sme dať do každého jedného stretnutia sto percent. Sme radi, že sme to zvládli a postúpili. Napadali nám v tomto šiestom zápase góly v prvej tretine a potom sme si už zápas kontrolovali. Je to skvelý pocit. Musíme sa trochu potešiť a ísť ďalej. Toto nie je náš vrchol. Musíme sa pripraviť na finále. Všetci vieme, aký máme cieľ a akú máme kvalitu, takže ideme na to,“ hovoril po postupe do finále kapitán Košíc Michal Chovan. Ten v šiestom semifinálovom zápase dvakrát asistoval Marekovi Bartánusovi na jeho tri góly a hoci hral v štvrtej formácii, výrazne prispel k výhre.



„Naša päťka má asi 130 rokov dokopy, ale tento zápas sme zvládli. Bola to výborná tímová robota a tá bude rozhodovať aj v ďalších finálových zápasoch. Nejde tu o individuálne štatistiky nikomu. Máme jeden spoločný cieľ a za nim si chceme ísť,“ podotkol 37-ročný Chovan a k finálovému súperovi dodal: „Je to asi jedno kto postúpi. Liga je vyrovnaná. Všetci videli, aké prekvapenia sa diali či v základnej časti alebo v play off. Súpera si nikto nevyberie. Pripravíme sa na mužstvo, ktoré pôjde do finále a čaká nás určite ťažká séria.“



Zvolenčania majú po sezóne. Končia na štvrtom mieste a nezískajú medailu. V semifinálovej sérii sa snažili zdolať Košičanov i napriek nepriaznivému vývoju, keď prehrávali 0:3 na zápasy. „Klobúk dole pred každým jedným v našom tíme, že sme zabojovali a nevzdali sa ani za stavu 0:3 na zápasy v tejto semifinálovej sérii. Verili sme si. V tomto šiestom zápase vyhralo lepšie mužstvo. Košičania boli kvalitní, odohrali veľmi dobrý hokej. Mrzí ma, že končíme, lebo viem, čo by sa stalo, kebyže vyhráme. Musíme sa tešiť aj z maličkostí. Môžeme osláviť to, že sme boli dobrá partia. Nie vždy nám to na ľade vyšlo, ale taký je šport. Nik nám neveril v play off proti Slovanu, Spišskej Novej Vsi ani Košiciam, no aj ´oceliarom´ sme to minimálne sťažili,“ hodnotil koniec sezóny skúsený zvolenský center Marek Viedenský, ktorého obzvlášť tešilo, že fanúšikovia i po prehre 0:5 poďakovali hráčom. K šiestemu semifinálovému duelu ešte poznamenal: „Mrzí nás, že nám trošku došli sily, ale srdce tam bolo stále. Ak by sme dali my prvý gól, napríklad v presilovke, tak sa zápas mohol vyvíjať inak. Netreba už plakať nad rozliatym mliekom, možno škoda toho prvého nášho zápasu v semifinále doma. Taký je hokej. Získali sme nepopulárnu zemiakovú medailu.“



Sklamanie neskrýval ani kapitán Zvolena Peter Zuzin. Po prehre však skúšal nájsť aj pozitívne slová: „Za stavu 0:3 v sérii to nebolo pre nás jednoduché. Stále sme však tomu verili a bojovali do poslednej minúty. Škoda, že v tomto šiestom zápase sme v prvých desiatich minútach nestrelili prvý gól, šancí sme mali veľa. Ukázalo sa v tomto play off, že kto strelil prvý gól, tak zápas napokon vyhral. Škoda toho, práve v prvej tretine sa celý zápas lámal. Neskladali sme zbrane ani za nepriaznivého stavu, bojovali sme ďalej a aj ľudia bojovali s nami.“



Práve fanúšikom Zvolena Zuzin adresoval ďalšiu chválu: „Myslím si, že forma prišla v pravú chvíľu na play off. Perfektne sme zvládli predkolo so Slovanom, potom sme vyradili Spišskú Novú Ves z prvého miesta, čo ľudí nadchlo, prišla emócia tak do nich, ako aj do nás. Dostali chuť vidieť dobrý a myslím si, že aj bojovný hokej. Aj naša tímovosť pritiahla ľudí naspäť na štadión. Chcem im za to v mene celého tímu poďakovať. Bolo úžasné pred nimi hrať, pred takou atmosférou. Podporovali nás a verili nám, aj keď sa to nevyvíjalo v náš prospech. Spolu s nimi sme ťahali za jeden povraz a vytvorila sa výborná atmosféra.“



Zvolenčania končia napokon na štvrtej priečke, pretože nezvládli základnú časť súťaže. Do play off išli až desiatej pozície, poslednej možnej. „To, čo sme si v tejto sezóne prežili, bolo náročné a ťažké pre všetkých. Nakoniec so cťou končíme na štvrtom mieste. Semifinálovú sériu sme z 0:3 zvrátili na 2:3, napokon končí 2:4. Ja vždy chcem dosiahnuť čo najviac, minimálne bojovať o medailu, ktorá nám ušla aj skrz toho, že sme išli do play off až z desiateho miesta po základnej časti. Nevravím, že je to neúspech, ale sklamanie tu je,“ dodal 34-ročný Zuzin, ktorý bude vo Zvolene pokračovať aj v nasledujúcej sezóne.