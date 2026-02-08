Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Chovan gólom zmiernil prehru Sudbury, Chromiak bodoval za Niagaru

Slovenský útočník Ján Chovan (12) a americký obranca Luke Osburn (2) bojujú o puk počas tretej tretiny zápasu Majstrovstiev sveta juniorov v ľadovom hokeji IIHF, pondelok 29. decembra 2025, v St. Paul, Minnesota. Foto: TASR/AP

Do bodovania sa v rovnakej súťaži zapísal aj obranca Jakub Chromiak, ktorý asistenciou prispel k víťazstvu Niagary IceDogs nad Kitchenerom 4:3.

Ottawa 8. februára (TASR) - Slovenský hokejista Ján Chovan zaznamenal svoj 15. gól v prebiehajúcej sezóne kanadskej juniorskej súťaže OHL. Strelecky sa presadil ako jediný hráč Sudbury Wolves a iba zmiernil prehru 1:4 na ľade Peterboroughu. Chovan má po 43 dueloch bilanciu 15 gólov a 19 asistencii.

Do bodovania sa v rovnakej súťaži zapísal aj obranca Jakub Chromiak, ktorý asistenciou prispel k víťazstvu Niagary IceDogs nad Kitchenerom 4:3. Zaznamenal aj dva plusové body. V prebiehajúcom ročníku nazbieral 33 bodov (8+25) v 51 stretnutiach.
