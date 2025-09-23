< sekcia Šport
Chovan nepokračuje v kempe Los Angeles
Straka neuspel na skúške vo Vegas.
Autor TASR
Los Angeles 23. septembra (TASR) - Slovenskí útočníci Ján Chovan a Andreas Straka už nepokračujú v predsezónnych kempoch svojich tímov v príprave na nový ročník zámorskej NHL. Chovana poslal jeho tím Los Angeles Kings do Sudbury z juniorskej súťaže OHL. Straka neuspel na skúške vo Vegas. Ani jeden z nich nenastúpil v prípravnom stretnutí, podobne ako brankár Michal Prádel, ktorého už skôr vyškrtol Detroit Red Wings
Chovana si vybrali „králi“ v šiestom kole tohtoročného draftu z celkovej 184. pozície. Predošlé sezóny strávil v mládežníckych kategóriách fínskej Tappary Tampere. Slovensko reprezentoval dvakrát na MS do 18 rokov a vlani aj na juniorskom svetovom šampionáte. Osemnásťročný Straka dostal priestor ukázať sa na skúške Golden Knights. Podobne ako obranca Viliam Kmec, ktorý si pred minulou sezónou vybojoval kontrakt v pozícii nedraftovaného hráča. Straka napokon začne sezónu 2025/26 bez profesionálneho kontraktu v drese Quebec Remparts z juniorskej QMJHL.
