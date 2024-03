Chovan ocenil kolektívny výkon Košíc, Takáč: Hrali dobre takticky

Košice 18. marca (TASR) - Kapitán hokejistov HC Košice Michal Chovan ocenil kolektívny výkon, ktorý bol podľa neho základ víťazstva nad Slovanom Bratislava v prvom štvrťfinálovom zápase Tipos extraligy. Na výsledku 6:2 sa podieľal tromi asistenciami, čím sekundoval autorovi hetriku Joonovi Jääskeläinenovi, pre ktorého to bol prvý trojgólový zápas od októbra 2019. Tréner hostí Peter Oremus zdôraznil, že ak chce byť jeho tím v sérii úspešný, musí zlepšiť viacero aspektov hry.







Košičania nastúpili s cieľom úspešne vstúpiť do série a zároveň potvrdiť stopercentnú bilanciu so Slovanom v základnej časti, v ktorej nad týmto súperom zvíťazili vo všetkých štyroch zápasoch. Motiváciou pre nich bola aj snaha ukončiť sériu piatich domácich prehier. "Vedeli sme, čo nás čaká - ťažký zápas proti silnému súperovi, navyše po dlhšej prestávke. Začiatok zápasu bol vyrovnaný, pomohli sme si presilovkami. Snažili sme sa tlačiť k bránke, nahadzovať tam puky a popadalo nám to. Celkovo to bol výborný tímový výkon, všetci sme išli dozadu aj všetci dopredu. Musíme takto hrať aj ďalej a sústrediť sa na svoju hru," poznamenal Chovan. V oficiálnom zápise pôvodne figuroval ako asistent pri štyroch góloch, napokon mu jednu prihrávku dodatočne odobrali. Aj tak však išlo o jeho bodovo najúspešnejší zápas v sezóne: "Ja to už neriešim. Chcem tímový úspech a na to som tu. Mám už svoje roky a nemusím si nič dokazovať. Chcem pre toto mužstvo spraviť čo najviac."







Oporou "oceliarov" bol brankár Dominik Riečický, ktorý v kľúčových momentoch podržal svoj tím. V samostatných únikoch proti nemu neuspeli Tomáš Šille ani Samuel Takáč a celkovo si pripísal 24 zákrokov. "Mali nejaké brejky, dvakrát trafili žŕdku. Mali sme aj trochu šťastia. Celkovo to bol ťažký zápas, po ktorom sa tešíme z víťazstva," poznamenal Riečický. Košičania ťažili v úvodnom štvrťfinále aj z presiloviek, ktoré boli v základnej časti ich slabá stránka. Mali v nej iba 16,23-percentnú úspešnosť využitia, čo bol po Humennom druhý najslabší výkon. V pondelňajšom stretnutí však strelili tri góly v ôsmich početných výhodách. "Presilové hry boli v základnej časti náš problém, no dnes to bol rozhodujúci faktor, ktorý sme zvládli. Máme veľký rešpekt k Slovanu, je to skvelý tím. Teraz sa už musíme sústrediť na ďalší zápas," uviedol tréner Dan Ceman.



Hráči Slovana nenadviazali na štyri víťazstvá zo záveru základnej časti. Podľa trénera Oremusa bolo viacero príčin prehry. "Ak chceme byť úspešní proti Košiciam, tak musíme byť agresívnejší a rýchlejší. Samozrejme, musí byť aj vyšší počet striel a gólov. Boli momenty, keď sme to plnili, ale väčšiu časť zápasu to tak nebolo. K našej hre päť na päť nemám veľké výčitky, ale vylúčených bolo v našej hre veľa. Košice to zvládli a dali z toho góly. Viac našich hráčov sa musí pričiniť o to, aby bol náš tím úspešný." Aj skúsený útočník Samuel Takáč si uvedomoval rozdiely, ktoré vyplynuli najmä z oslabení, resp. košických presiloviek. "Košice hrali veľmi dobre takticky, ťažko sme sa presadzovali cez stredné pásmo. Mali sme nejaké brejky na to, aby sme vyrovnali a možno by sa to inak vyvíjalo. Presilovky mali domáci veľmi dobré, my sme mali naopak slabé oslabenia. To rozhodlo zápas," povedal Takáč.