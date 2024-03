Chovan po treťom triumfe Košíc: Ideme si za svojím cieľom

Bratislava 22. marca (TASR) - Hokejistom Košíc sa v tejto sezóne Tipos extraligy proti Slovanu mimoriadne darí. V siedmom vzájomnom dueli zvíťazili po siedmy raz, no čo je pre nich najdôležitejšie, vo štvrťfinále play off vedú v sérii s "belasými" 3:0. Už v sobotu tak môžu rozhodnúť o postupe do semifinále, hoci tréner Slovana Peter Oremus verí, že sa jeho tím ešte vzchopí.



Košičania hrali v piatkovom zápase trpezlivo, počkali si na chyby slovanistov a tie trestali. "Je to pre nás dôležité, ale pozeráme sa na sériu stále tak, ako keby to bolo 0:0. Hráme piati dopredu a piati dozadu a toto sú kolektívne výkony a výborné veci. Drží nás brankár, v závere sme ubránili presilovku 5 na 3 aj na 5 na 4 a to je dôležité," uviedol po zápase kapitán "oceliarov" Michal Chovan.



Práve z jeho hokejky padol rozhodujúci gól v zápase, neskôr pridal ešte jeden do prázdnej bránky. "Je jedno, kto dáva góly. Musíme hrať zajtra rozumne, buď budeme všetci napádať, alebo všetci hrať dozadu. Mali sme dnes lepší začiatok ako Slovan, ale paradoxne sme inkasovali ako prví. Ale toto je play off a chyby sa stávajú. Ale sme radi, že sme zvíťazili, to je hlavné. Ideme si za svojím cieľom," dodal Chovan.



Tréner Slovana nebol spokojný s viacerými vecami, ale svojich zverencov pochválil za nasadenie. "Odohrali sme kvalitný zápas, ale rozhodli veci, ktoré sa nemôžu stávať. A to individuálne chyby a tie Košice trestajú. My máme málo hráčov, ktorí vedia dať gól, aby sme súpera pretlačili. Ale dali sme do zápasu všetko. Mrzí nás to, no kvalita Košíc rozhodla. Je to nepríjemný stav, ale ja som už zažil obrat. Urobíme všetko pre to, aby sme zajtra boli úspešní nielen herne, ale aj výsledkovo a že sa vrátime do Košíc. Víťazstvo si za to všetko, čo sme urobili, zaslúžime. Verím, že príde zajtra."