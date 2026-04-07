Utorok 7. apríl 2026
Chovan podpísal skúšobný kontrakt s Ontario Reign

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
New York 7. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Ján Chovan sa posúva v rámci zámorských súťaží do farmárskej AHL. Devätnásťročný útočník podpísal skúšobný kontrakt s klubom Ontario Reign.

Slovenský mládežnícky reprezentant pôsobil doteraz v juniorskej súťaži OHL, za Sudbury Wolves odohral v základnej časti 60 stretnutí s bilanciou 28 gólov a 27 asistencií. Chovana si vybral v minuloročnom drafte NHL klub Los Angeles Kings v šiestom kole z celkového 184. miesta.

V tíme Ontario Reign sa stretne s ďalším Slovákom, od sezóny 2022/2023 oblieka jeho dres krídelník Martin Chromiak. Informovala o tom oficiálna klubová webstránka.
Neprehliadnite

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát

TÝŽDENNÍK: Hlas-SD nie je Smer-SD

Misia Artemis 2 sa dostala za Mesiac, komunikáciu obnovili

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Veľká noc prinesie veľa slnka