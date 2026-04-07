Chovan podpísal skúšobný kontrakt s Ontario Reign
Slovenský mládežnícky reprezentant pôsobil doteraz v juniorskej súťaži OHL, za Sudbury Wolves odohral v základnej časti 60 stretnutí s bilanciou 28 gólov a 27 asistencií.
Autor TASR
New York 7. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Ján Chovan sa posúva v rámci zámorských súťaží do farmárskej AHL. Devätnásťročný útočník podpísal skúšobný kontrakt s klubom Ontario Reign.
Slovenský mládežnícky reprezentant pôsobil doteraz v juniorskej súťaži OHL, za Sudbury Wolves odohral v základnej časti 60 stretnutí s bilanciou 28 gólov a 27 asistencií. Chovana si vybral v minuloročnom drafte NHL klub Los Angeles Kings v šiestom kole z celkového 184. miesta.
V tíme Ontario Reign sa stretne s ďalším Slovákom, od sezóny 2022/2023 oblieka jeho dres krídelník Martin Chromiak. Informovala o tom oficiálna klubová webstránka.
