Chovan s gólom a asistenciou, Nemec bodoval aj v druhom zápase

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Chovan má po 32 zápasoch na konte 22 bodov (8+14).

Autor TASR
Ottawa 10. januára (TASR) - Slovenský hokejista Ján Chovan sa podpísal pod oba góly Sudbury Wolves v nočnom zápase kanadskej juniorskej OHL, no jeho tím prehral doma s Niagara IceDogs 2:4. Devätnásťročný útočník strelil prvý gól v presilovke, keď mu naň prihral krajan Adam Nemec. Obaja si potom pripísali asistencie na druhý zásah svojho tímu na 2:1, hostia však v druhej polovici duelu otočili.

Chovan má po 32 zápasoch na konte 22 bodov (8+14). O rok mladší Nemec bodoval aj vo svojom druhom stretnutí v OHL po odchode z Nitry a na konte má tri body (1+2).

Tobias Tomík prispel asistenciou k výhre Vancouveru Giants nad Tri-City Americans 4:3 po predĺžení vo WHL a v 34 dueloch sezóny nazbieral 17 bodov (8+9). Gólovú prihrávku zaznamenal aj Andreas Straka z Quebecu, ktorý prehral v QMJHL s Rimouski Oceanic 3:4 po predĺžení. Osemnásťročný útočník má v 28 zápasoch bilanciu šesť gólov a 15 asistencií.
