Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. február 2026Meniny má Miloslava
< sekcia Šport

Chovan strelil prvý hetrik v kariére a stal sa hviezdou zápasu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na streleckú listinu sa zapísal aj jeho krajan a spoluhráč Adam Nemec.

Autor TASR
Ottawa 17. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Ján Chovan strelil svoj prvý hetrik v kariére. Troma gólmi a asistenciou sa podpísal pod triumf Sudbury nad Niagarou 6:2 v nočnom stretnutí kanadskej juniorskej OHL a stal sa prvou hviezdou zápasu. Na streleckú listinu sa zapísal aj jeho krajan a spoluhráč Adam Nemec, ktorý pridal dve asistencie. Bod za asistenciu si v drese hostí pripísal Jakub Chromiak.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 16. februára

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

OTESTUJTE SA: Čo viete o olympijských hrách?