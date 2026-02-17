< sekcia Šport
Chovan strelil prvý hetrik v kariére a stal sa hviezdou zápasu
Na streleckú listinu sa zapísal aj jeho krajan a spoluhráč Adam Nemec.
Autor TASR
Ottawa 17. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Ján Chovan strelil svoj prvý hetrik v kariére. Troma gólmi a asistenciou sa podpísal pod triumf Sudbury nad Niagarou 6:2 v nočnom stretnutí kanadskej juniorskej OHL a stal sa prvou hviezdou zápasu. Na streleckú listinu sa zapísal aj jeho krajan a spoluhráč Adam Nemec, ktorý pridal dve asistencie. Bod za asistenciu si v drese hostí pripísal Jakub Chromiak.