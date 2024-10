Chovan v 800. zápase s dvoma bodmi, Petráš: Duklu nalomil rýchly gól

Košice 26. októbra (TASR) - Hokejisti HC Košice potvrdili pozíciu favorita, keď trápiacu sa Duklu Trenčín zdolali 7:1 v piatkovom zápase 14. kola Tipos extraligy. Gólom a asistenciou sa na presvedčivom triumfe podieľal kapitán Michal Chovan, ktorý ideálnym spôsobom oslávil 800. zápas v extralige. Podľa útočníka Šimona Petráša bolo pre hernú pohodu "oceliarov" dôležitý skorý gól, ktorý strelil Joona Jääskeläinen už v 19. sekunde.



Prvýkrát pod vedením Dana Cemana, ktorý prišiel k tímu v marci 2022, strelili Košičania sedem gólov v domácom zápase. Naštartoval ich práve Jääskeläinen, ktorý si pred duelom prevzal symbolický dres za 200 kanadských bodov v slovenskej extralige. Jeho gól bol najrýchlejší presný zásah košického hráča v Steel aréne od 1. februára 2013, keď Marcel Haščák skóroval proti Žiline v 16. sekunde. Do streleckej listiny sa napokon zapísalo šesť košických útočníkov, na priebežných 6:0 upravil Šimon Petráš, ktorý tým potvrdil hernú pohodu, vďaka ktorej sa dostal aj do nominácie SR na Nemecký pohár. "Mali sme výborný štart do zápasu. Myslím si, že gól v prvom striedaní nalomil súpera. Prvú tretinu sme mali pod kontrolou a potom nám tam napadali aj góly. Bolo vidno, že (hráči Trenčína) už potom odišli najmä psychicky. My sme si zápas užívali a v pohode ho dohrali," poznamenal Petráš, ktorý má po 14 zápasoch na konte 7 gólov a 6 asistencií.



Do HC Košice prišiel v lete 2024 po dvojročnom pôsobení práve v tíme Trenčína a v dvoch zápasoch prebiehajúcej sezóny sa proti bývalým spoluhráčom prezentoval tromi gólmi i dvoma asistenciami. "Je to pravda, najviac som bodoval práve proti nim. Poznám tam veľa hráčov. Škoda, že sú v tabuľke tak dole. Prajem im, aby sa dvihli. Ja som rád, že som dnes dal gól, predsa len som naň čakal niekoľko zápasov. Viacero šancí som mal už v prvých dvoch tretinách, napokon mi to padlo v tretej," poznamenal Petráš.



Košičania si takmer zopakovali výsledok z prvého vzájomného zápasu s Duklou Trenčín, ktorú v septembri zdolali na jej ľade 7:0. Súperovi nedovolili nadviazať na nedávne víťazstvo v Nitre 4:1 a sľubný výkon so Spišskou Novou Vsou, nad ktorou Dukla ešte v tretej tretine viedla 2:0, no napokon prehrala 2:4. Aj preto sú Trenčania na predposlednom mieste iba o skóre pred Novými Zámkami. "Dnes sa nemôžeme pozerať na tabuľku, pretože táto liga je vyrovnaná a zvíťaziť môže každý s každým. Je dobre, že sme do zápasu išli stopercentne koncentrovaní. Vyžili sme v ňom svoje príležitosti a keď máte doma náskok, tak sa hrá ľahšie," poznamenal Chovan, ktorého mrzelo iba nedokonané čisté konto brankára Dominika Riečického, ktorý oň prišiel v 57. minúte. "Dnes nemal veľa práce a v takýchto chvíľach mu musíme pomôcť. Držal nás v mnohých zápasoch. Dôležité je, že tri body zostali doma," konštatoval Chovan, ktorý sa stal 28. hráčom s 800 zápasmi v slovenskej extralige.



Pri tomto zistení iba s úsmevom skonštatoval: "Už som starý." Vďaka dvom kanadským bodom sa zároveň vyrovnal Miroslavovi Škovirovi v historických štatistikách. Obaja majú na priebežnom piatom mieste po 683 bodov. Chovan je zároveň so 475 asistenciami štvrtý najlepší v extraligovej histórii. Na tretieho v poradí Reného Školiaka stráca 13 asistencií.