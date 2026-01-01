Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Chrenko je lídrom kanadského bodovania po skupinovej fáze

Slovenský hokejista Tomáš Chrenko (vpravo) a hráč Švédska Casper Juustovaara bojujú o puk počas zápasu základnej A-skupiny Švédsko - Slovensko na MS hráčov do 20 rokov v americkom meste St. Paul v piatok 26. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Minneapolis 1. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Chrenko je lídrom kanadského bodovania po skupinovej fáze majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov v USA. Osemnásťročný útočník zaznamenal v štyroch zápasoch na turnaji 8 bodov za päť gólov a tri asistencie. Vďaka lepšej gólovej produkcii predčil kanadskú trojicu Zayne Parekh, Gavin McKenna a Michael Hage.

Lukovi Radivojevičovi patrila medzi asistenciami desiata priečka, Adam Nemec bol spolu s ďalšími deviatimi hráčmi na delenej 11. pozícii. Obaja Slováci zaznamenali počas skupinovej fázy po štyri gólové prihrávky.
