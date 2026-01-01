< sekcia Šport
Chrenko je lídrom kanadského bodovania po skupinovej fáze
Lukovi Radivojevičovi patrila medzi asistenciami desiata priečka, Adam Nemec bol spolu s ďalšími deviatimi hráčmi na delenej 11. pozícii.
Autor TASR
Minneapolis 1. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Chrenko je lídrom kanadského bodovania po skupinovej fáze majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov v USA. Osemnásťročný útočník zaznamenal v štyroch zápasoch na turnaji 8 bodov za päť gólov a tri asistencie. Vďaka lepšej gólovej produkcii predčil kanadskú trojicu Zayne Parekh, Gavin McKenna a Michael Hage.
