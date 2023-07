Chris Froome sa predstaví na pretekoch Czech Tour

Praha 10. júla (TASR) - Britský cyklista Chris Froome sa zúčastní na pretekoch Czech Tour. Štvornásobný víťaz Tour de France sa spolu s kolegami z tímu Israel – Premier Tech predstaví fanúšikom od 27. do 30. júla.



Froome je jeden z najúspešnejších cyklistov v histórii, okrem TdF dvakrát triumfoval na Vuelte a Gire d'Italia. "Je to fantastická správa, Chris je ikonou cyklistiky a jeho účasť na Czech Tour je jedinečnou príležitosťou pre našich fanúšikov vidieť ho v Česku," povedal riaditeľ pretekov Leopold König, Froomov niekdajší kolega z tímu Sky. "Veľmi sa teším na to, že budem prvýkrát pretekať v Českej republike. Je skvelé, že sa znovu stretnem so svojim bývalým tímovým kolegom Leom, ktorý so mnou v roku 2015 vyhral Tour de France a uvidím preteky, ktoré teraz riadi. Mám za sebou dobrý tréningový blok a som pripravený začať druhú časť sezóny štyrmi náročnými dňami," vyhlásil Froome.



Na Czech Tour bude tento rok 21 tímov, nechýbajú tri zostavy z World Tour - BORA – hansgrohe, Intermarché – Circus – Wanty a Jumbo-Visma. Cyklistov čakajú štyri ťažké dni, kráľovská etapa je v pláne v sobotu, kedy budú musieť pretekári zdolať takmer 3500 výškových metrov.