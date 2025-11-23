< sekcia Šport
Chris Paul ukončí kariéru, oznámil to pred duelom proti Charlotte
Svoju kariéru začal v New Orleans, následne absolvoval prvé pôsobenie v LA Clippers.
Autor TASR
New York 23. novembra (TASR) - Americký basketbalista Chris Paul po prebiehajúcej sezóne NBA ukončí svoju kariéru. Štyridsaťročný rozohrávač Los Angeles Clippers najskôr naznačil na sociálnej sieti, že 21. ročník bude jeho posledný, čo neskôr potvrdil portál The Athletic.
Paul zverejnil na svojich oficiálnych profiloch video s najdôležitejšími momentmi kariéry pred duelom na palubovke Charlotte Hornets, v ktorom Kalifornčania uspeli 131:116. Stretnutie sa odohralo v rodnom štáte 12-násobného účastníka All-Star zápasu. „Späť v Severnej Karolíne. Neuveriteľná jazda, ešte stále veľa z nej zostáva. Som vďačný za túto poslednú,“ napísal Paul k videu.
Na konte má aj dve zlaté medaily z OH 2008 v Pekingu a o štyri roky neskôr sa radoval s hviezdnym výberom USA v Londýne. Svoju kariéru začal v New Orleans, následne absolvoval prvé pôsobenie v LA Clippers a postupne obliekal dresy Houstonu Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenixu Suns, Golden State Warriors a San Antonia Spurs. V júli tohto roka podpísal ročný kontrakt s LA Clippers.
