Christensen za zranil, Barcelone môže chýbať aj mesiac

Barcelona 25. marca (TASR) - Dánsky futbalista Andreas Christensen utrpel zranenie lýtkového svalu a FC Barcelona by mohol chýbať mesiac. Dvadsaťšesťročný obranca by mal prísť aj o záverečné El Clasico sezóny, ktorým bude 5. apríla domáca odveta proti Realu Madrid v semifinále španielskeho Kráľovského pohára.



Christensen nastúpil v základnej zostave Dánska v úvodnom dueli kvalifikácie ME 2024 proti Fínsku (3:1), no po 18 minútach musel pre problémy s lýtkom striedať. Na druhý duel Dánov, ktorým bude nedeľný súboj v Kazachstane, už s tímom neodcestoval. Informovala o tom agentúra DPA.